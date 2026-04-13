Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю

Експорт електромобілів та гібридних авто з Китаю в березні цього року зріс більш ніж удвічі, до рекордного рівня, оскільки глобальний енергетичний шок, спричинений війною в Ірані, відновив інтерес до електрокарів.

Як пише Bloomberg із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів, закордонні поставки зросли на 140% порівняно з попереднім роком, до 349 тис. одиниць.

Експорт компанії BYD Co. - найбільшого в світі виробника електромобілів - склав близько третини від загальної кількості, а Geely Automobile Holdings Ltd. та Chery Automobile Co. замкнули трійку лідерів-експортерів за місяць.

Повернення до електромобілів

Як зазначається, зростання цін на паливо через війну в Ірані спонукає покупців повернутися до електромобілів та гібридів, а автосалони по всій Азії за останній місяць були переповнені, оскільки споживачі намагаються захистити себе від волатильних цін на заправках.

Аналогічний зсув у бік паливоефективних автомобілів, виготовлених японськими автовиробниками, спостерігався під час нафтової кризи 1970-х років.

Внутрішній попит

Хоча експорт стрімко зростає, китайська автомобільна промисловість продовжує боротися зі спадом на домашньому ринку. Поставки з шанхайського заводу Tesla Inc. зросли приблизно на 9% порівняно з попереднім роком, хоча продажі в Китаї впали на 24%. Внутрішні продажі BYD впали більш ніж на 40%.

Загальний обсяг продажів електромобілів та гібридів у Китаї минулого місяця впав на 14%, до 848 тис. одиниць, що є третім поспіль зниженням. Квартальне падіння було першим із 2020 року.

Продажі авто

Раніше повідомлялося, що провідний китайський виробник електрокарів BYD зафіксував скорочення чистого прибутку на 38% у четвертому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Протягом лютого 2026 року українці придбали 466 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 48% менше порівняно з лютим 2025 року. Із загальної кількості нових авто було реалізовано 386 одиниць (спад на 44%), вживаних - 80 одиниць (скорочення на 62%).

Водночас збройний конфлікт США та Ізраїлю з Іраном створює ризики для постачання транспортних засобів з Азії до Близького Сходу - регіону, який є одним із пріоритетних експортних ринків для азійських автоконцернів.

Особливу вразливість демонструє Китай, для якого Близький Схід посідає друге місце за обсягами закордонного збуту. Із загальної кількості у 8,32 млн автомобілів, експортованих китайськими виробниками у 2025 році, 1,39 млн одиниць було спрямовано саме до країн Перської затоки.