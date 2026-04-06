За даними CNN, Іран висунув свіжу вимогу щодо припинення війни
14:15 02.04.2026 |
У списку вимог Ірану для припинення війни з'явився пункт, якого раніше не було. Тегеран хоче визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, критично важлива водна артерія, через яку проходить п'ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу (СПГ), стала найпотужнішою зброєю Ісламської Республіки.
І тепер Тегеран прагне перетворитися як на джерело потенційно мільярдів доларів річного доходу, так і на точку тиску на світову економіку.
Іран давно погрожував закрити протоку у разі нападу, але мало хто очікував, що він це зробить - або що це виявиться настільки ефективним у зриві світових торговельних потоків.
Масштаб наслідків, схоже, розширив амбіції Тегерана, а нові вимоги свідчать про те, що він прагне перетворити цей важіль на щось більш довговічне.
На думку аналітиків, Іран був частково приголомшений, наскільки успішною виявилася його стратегія щодо Ормузької протоки. Тим, наскільки дешево та щодо легко вдається тримати світову економіку у заручниках.
"Один із уроків, що були зроблені з цієї війни, полягає в тому, що Іран виявив цей новий важіль впливу і, найімовірніше, використовуватиме його в майбутньому", - цитує CNN слова експертки.
Проте у Вашингтоні гостро усвідомлюють цей ризик. Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що одним із безпосередніх викликів після війни будуть спроби Тегерана встановити систему стягнення плати в Ормузі.
Він заявив, що така умова є незаконною і небезпечною для всього світу.
Як зазначає CNN, у попередніх раундах переговорів із Вашингтоном Тегеран наполягав на пом'якшенні санкцій та визнанні свого права на розвиток ядерних технологій у мирних цілях, але не на контролі над Ормузькою протокою.
Іран сигналізує про можливість формалізації цього важеля впливу. Так, комісія парламенту Ірану затвердила попередній проєкт закону про судноплавство в Ормузькій протоці.
До його положень, зокрема, включено пункт про грошові збори за прохід через протоку. Проєкт також включає пункти про заборону проходження через цей морський коридор судам, пов'язаним із Сполученими Штатами чи Ізраїлем.
ТОП-НОВИНИ
Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув'язнення
Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Франція запустила виробництво електровозів для України: передбачена часткова локалізація
|SpaceX орієнтується на оцінку вище $2 трлн у процесі первинного публічного розміщення акцій — повідомляють ЗМІ
|Країни Перської затоки можуть збудувати трубопроводи в обхід Ормузької протоки — FT.
|Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зустрівся у Києві з генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ Нідерландів Марcелем де Вінком та обговорив з ним, зокрема, реалізацію спільних проєктів з виробництва сучасного українського озброєння та шляхи підвищення безпеки повітряного простору України та Європи.
|Меркель про Мінські угоди: у 2015-му вони зупинили сценарій повного захоплення України
|Велика Британія розраховує досягти домовленостей із ЄС щодо «перезавантаження» відносин до літа
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції