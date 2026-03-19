Реверс «Дружби»: Чехія та Словаччина узгодили альтернативні поставки нафти
11:30 19.03.2026 |
Чехія та Словаччина домовилися інвестувати близько 1 мільярда чеських крон (близько 40 млн євро), щоб забезпечити можливість транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у зворотному напрямку.
Про це міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова оголосила на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.
За її словами, альтернативний маршрут транспортування нафти "Дружбою" із Чехії до Словаччини може забезпечити постачання 2-3 млн тонн сировини на рік. Вона уточнила, що проєкт може бути завершено через два-три роки.
Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек своєю чергою заявив, що з пропозицією забезпечити можливість роботи нафтопроводу у реверсному режимі виступила чеська сторона, передає Reuters.
"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини", - сказав Гавлічек після зустрічі з Денісою Саковою у Празі.
Гавлічек підтвердив, що інвестиції у реалізацію проєкту на першому етапі становитимуть до 1 мільярда чеських крон.
Чехія припинили імпортувати російську нафту "Дружбою" минулого року після розширення нафтопроводу TAL, що йде з Італії до Німеччини. Чеська влада раніше згадувала про можливість реверсу чеської ділянки нафтопроводу "Дружба" до Словаччини.
Угорщина та Словаччина - єдині країни Європейського Союзу, які досі імпортують російську нафту, вони протистоять планам ЄС зупинити цей імпорт наступного року, водночас прагнучи диверсифікувати джерела та маршрути поставок нафти, наприклад, через трубопровід із Хорватії.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
У РУБРИЦІ
|Нафтові санкції проти Венесуели послаблено — рішення США
|Реверс «Дружби»: Чехія та Словаччина узгодили альтернативні поставки нафти
|Україна розробляє проєкт швидкісної залізниці до ЄС за участі Південної Кореї
|МЗС України: формальні переговори призупинені, щоденна комунікація зберігається
|«Угода не існує»: Малайзія відмовилася від тарифних домовленостей зі США
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
Бізнес
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році