Реверс «Дружби»: Чехія та Словаччина узгодили альтернативні поставки нафти

Чехія та Словаччина домовилися інвестувати близько 1 мільярда чеських крон (близько 40 млн євро), щоб забезпечити можливість транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у зворотному напрямку.

Про це міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова оголосила на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Bloomberg.

За її словами, альтернативний маршрут транспортування нафти "Дружбою" із Чехії до Словаччини може забезпечити постачання 2-3 млн тонн сировини на рік. Вона уточнила, що проєкт може бути завершено через два-три роки.

Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек своєю чергою заявив, що з пропозицією забезпечити можливість роботи нафтопроводу у реверсному режимі виступила чеська сторона, передає Reuters.

"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини", - сказав Гавлічек після зустрічі з Денісою Саковою у Празі.

Гавлічек підтвердив, що інвестиції у реалізацію проєкту на першому етапі становитимуть до 1 мільярда чеських крон.

Чехія припинили імпортувати російську нафту "Дружбою" минулого року після розширення нафтопроводу TAL, що йде з Італії до Німеччини. Чеська влада раніше згадувала про можливість реверсу чеської ділянки нафтопроводу "Дружба" до Словаччини.

Угорщина та Словаччина - єдині країни Європейського Союзу, які досі імпортують російську нафту, вони протистоять планам ЄС зупинити цей імпорт наступного року, водночас прагнучи диверсифікувати джерела та маршрути поставок нафти, наприклад, через трубопровід із Хорватії.