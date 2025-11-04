Ірландія скоротить термін проживання в державному житлі для новоприбулих біженців з України

Ірландський уряд розглядає зменшення часу проживання новоприбулих українських біженців у державному житлі з 90 до 30 днів.

Про це пише суспільний мовник країни RTÉ.

В уряді пояснюють, що за збереження поточної тенденції, коли близько 50 людей щодня потребують 90-денного проживання, усі доступні місця можуть вичерпатися вже цього місяця.

Також посадовці досягнули домовленості про те, що біженці з роботою повинні будуть щотижня робити фінансовий внесок для покриття витрат на проживання в державному житлі.

Міністр юстиції Джим О'Каллаган вважає пропозиції щодо стягнення орендної плати з людей, які проживають у центрах IPAS (Служба розміщення з питань міжнародного захисту) і працюють, «доцільними». Розглядаються внески від 15 до 238 євро на тиждень, залежно від заробітку.

Вважається, що впровадження такої системи може зайняти від 9 до 12 місяців.

Тепер міністр юстиції Джим О'Каллаган та державний міністр Колм Брофі шукатимуть шляхи реалізувати цю пропозицію. До остаточного затвердження планів, їх представлять лідерам урядових партій та Кабінету міністрів.

З лютого 2022 року понад 120 000 українців, які тікали від війни, отримали тимчасовий захист в Ірландії, і, за оцінками, 83 000 з них досі живуть там.

Крім того, за даними Міністерства юстиції, щонайменше 50 українців прибувають до Ірландії щодня після того, як Київ дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну.