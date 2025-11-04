Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ірландія скоротить термін проживання в державному житлі для новоприбулих біженців з України
13:36 04.11.2025 |
Ірландський уряд розглядає зменшення часу проживання новоприбулих українських біженців у державному житлі з 90 до 30 днів.
Про це пише суспільний мовник країни RTÉ.
В уряді пояснюють, що за збереження поточної тенденції, коли близько 50 людей щодня потребують 90-денного проживання, усі доступні місця можуть вичерпатися вже цього місяця.
Також посадовці досягнули домовленості про те, що біженці з роботою повинні будуть щотижня робити фінансовий внесок для покриття витрат на проживання в державному житлі.
Міністр юстиції Джим О'Каллаган вважає пропозиції щодо стягнення орендної плати з людей, які проживають у центрах IPAS (Служба розміщення з питань міжнародного захисту) і працюють, «доцільними». Розглядаються внески від 15 до 238 євро на тиждень, залежно від заробітку.
Вважається, що впровадження такої системи може зайняти від 9 до 12 місяців.
Тепер міністр юстиції Джим О'Каллаган та державний міністр Колм Брофі шукатимуть шляхи реалізувати цю пропозицію. До остаточного затвердження планів, їх представлять лідерам урядових партій та Кабінету міністрів.
З лютого 2022 року понад 120 000 українців, які тікали від війни, отримали тимчасовий захист в Ірландії, і, за оцінками, 83 000 з них досі живуть там.
Крім того, за даними Міністерства юстиції, щонайменше 50 українців прибувають до Ірландії щодня після того, як Київ дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років залишати країну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|В уряді назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки
|Литва обговорює з Rheinmetall ще один інвестиційний проєкт
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Чеський холдинг CSG вийшов на ринок БпЛА: купив сербського виробника двигунів
|Ірландія скоротить термін проживання в державному житлі для новоприбулих біженців з України
|Україна та Світовий банк узгодили пріоритети реформ соціальної сфери
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ