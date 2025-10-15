Фінансові новини
Після припинення вогню в місті Газа спалахнули сутички між ХАМАС та місцевими кланами - CNN
08:59 15.10.2025 |
У місті Газа після виведення ізраїльських військ у рамках домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС різко погіршилася безпекова ситуація. У кількох районах спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та місцевими злочинними угрупованнями.
Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.
Повідомлення про насильства в різних частинах міста заполонили місцеві соціальні мережі, зокрема одне особливо жахливе відео показує групу бійців у масках, дехто із зеленими пов'язками ХАМАС, які вбивають вісьмох людей із зав'язаними очима на одній із площ у місті Газа перед великим натовпом, який спостерігає за публічною стратою.
CNN підтвердило місце зйомки відео - район Аль-Сабра на заході міста Газа, але не може точно встановити, коли стався інцидент. Швидше за все, це трапилося після набрання чинності домовленістю про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, оскільки до цього в Аль-Сабрі діяли ізраїльські війська.
Пошкодження будівель, завдані бойовими діями, які видно на відео, також свідчать про те, що його було знято нещодавно.
На відео видно, як бойовики в масках тягнуть на площу вісьмох дорослих чоловіків зі зав'язаними за спиною руками, декого частково роздягненого та босоніж, на площі шикують їх для страти і розстрілюють на очах у присутніх жителів.
CNN не вдалося самостійно встановити особи бойовиків чи страчених в'язнів, але відео з'явилося після кількох днів повідомлень про жорсткі зіткнення між бойовиками ХАМАС та членами угруповання впливового клану Догмуш, що базується в Аль-Сабрі. За даними пов'язаних із ХАМАС Telegram-каналів, насильство почалося після вбивства в цьому районі сина одного з високопоставлених військових командирів ХАМАСу.
Центр прав людини «Аль-Мезан», палестинська неурядова організація, заявив, що отримав повідомлення про зіткнення озброєних людей з місцевого клану із силами ХАМАС у районах Сабра та Тель-аль-Хава в місті Газа після 10 жовтня, коли угода про припинення вогню набрала чинності. За даними центру, внаслідок зіткнень є жертви як серед членів клану, так і серед ХАМАСу.
Пов'язані з ХАМАС сили безпеки «Радаа» заявили, що провели в центрі міста Газа операцію, у результаті якої було нейтралізовано кількох розшукуваних злочинців, проте не надали жодних доказів. «Радаа» заявила, що взяла під контроль позиції в місті Газа та провела зачистки й арешти осіб, які брали участь у стрілянині, вбивствах переміщених осіб та нападах на мирних жителів.
Офіс президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса засудив убивства, назвавши їх жахливими злочинами та кричущим порушенням прав людини. В президентському офісі також пообіцяли притягнути ХАМАС до відповідальності за вбивства, які шкодять найвищим інтересам палестинського народу.
Місцева влада жодних офіційних заяв щодо інциденту із розстрілом не публікує.
