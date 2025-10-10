Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: війська США контролюватимуть дотримання перемир’я в Газі
09:10 10.10.2025 |
Американські війська планують контролювати дотримання перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС під час перехідного періоду.
Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".
Згідно із публікацією, американське військове командування, відповідальне за Близький Схід, відіграватиме роль у перехідному періоді в Газі після укладення мирної угоди, хоча американські війська не будуть розгорнуті на території Гази.
Адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США, буде керувати 200 особами в регіоні, яким доручено контролювати виконання мирної угоди, поки сторони створюють міжнародні стабілізаційні сили для Гази, повідомили офіційні особи журналістам на умовах анонімності.
Роль Купера полягатиме в тому, щоб стежити за ситуацією і переконатися, що не буде вторгнень або порушень угоди, розповіли посадовці.
До складу команди з 200 осіб увійдуть представники збройних сил Єгипту, Катару і Туреччини, а також, ймовірно, Об'єднаних Арабських Еміратів, додав один із них.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пізніше заявила, що "до 200" співробітників Центрального командування будуть "займатися моніторингом мирної угоди в Ізраїлі і будуть працювати з іншими міжнародними силами на місці".
Інший офіційний представник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що деякі з них можуть перебувати на території Ізраїлю.
Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
ТОП-НОВИНИ
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів
|ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США
|Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США
|22 штати США перебувають у рецесії або на межі спаду - Moody's
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS
Бізнес
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень