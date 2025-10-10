ЗМІ: війська США контролюватимуть дотримання перемир’я в Газі

Американські війська планують контролювати дотримання перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС під час перехідного періоду.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно із публікацією, американське військове командування, відповідальне за Близький Схід, відіграватиме роль у перехідному періоді в Газі після укладення мирної угоди, хоча американські війська не будуть розгорнуті на території Гази.

Адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США, буде керувати 200 особами в регіоні, яким доручено контролювати виконання мирної угоди, поки сторони створюють міжнародні стабілізаційні сили для Гази, повідомили офіційні особи журналістам на умовах анонімності.

Роль Купера полягатиме в тому, щоб стежити за ситуацією і переконатися, що не буде вторгнень або порушень угоди, розповіли посадовці.

До складу команди з 200 осіб увійдуть представники збройних сил Єгипту, Катару і Туреччини, а також, ймовірно, Об'єднаних Арабських Еміратів, додав один із них.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пізніше заявила, що "до 200" співробітників Центрального командування будуть "займатися моніторингом мирної угоди в Ізраїлі і будуть працювати з іншими міжнародними силами на місці".

Інший офіційний представник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що деякі з них можуть перебувати на території Ізраїлю.

Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.