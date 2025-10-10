ХАМАС заявив про завершення війни в Секторі Гази. Нетаньягу закликав дати Трампу Нобелівку

Ізраїльські заручники, які мають бути звільнені в результаті домовленостей

Головний перемовник від ХАМАСу Халіль аль-Хайя підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в Секторі Гази.

Про це повідомляють Reuters та Al Jazeera.

За його словами, Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок і дітей, ув'язнених із початку військової операції, - загалом 1700 людей, а також відпустить 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях.

Крім того, угода передбачає відкриття пункту пропуску в Рафаху, що на півдні Сектору Гази, в обох напрямках.

«Ми отримали запевнення від братніх посередників та адміністрації США, які підтвердили, що війна повністю завершена», - заявив Халіль аль-Хайя.

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів також оголосив про завершення війни в Секторі Гази. За його словами, ізраїльських заручників мають звільнити впродовж 9-10 жовтня.

«Ми створимо щось, де люди зможуть жити. Зараз у Секторі Газі жити не можна», - сказав президент США про майбутнє палестинського анклаву.

Водночас Трамп зауважив, що наразі «немає певної думки» про створення двох держав - ізраїльської та палестинської, як це передбачено резолюцією ООН.

«Я буду дотримуватися того, на що вони погодяться», - пояснив він.

За словами Трампа, він має намір здійснити поїздку на Близький Схід, зокрема щоб відвідати церемонію підписання мирної угоди в Єгипті.

Крім того, за інформацією адміністрації президента Ізраїлю, Трамп може також відвідати Єрусалим у неділю, 12 жовтня. Президент США заявив, що погодився виступити в ізраїльському парламенті.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру.

А втім, як зазначає Reuters, у самому Ізраїлі ультраправа частина уряду критикує угоду з ХАМАСом. Так, міністр фінансів Бецалель Смотрич закликав до знищення ХАМАСу після повернення заручників. А міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір погрожує розформувати уряд, якщо ХАМАС «продовжить існувати під іншим виглядом».

Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС схвалили перший етап мирного плану для Сектору Гази.

За цією домовленістю, сторони припинять бойові дії, Ізраїль частково виведе війська із Сектору Гази, а ХАМАС звільнить усіх заручників, яких він захопив під час нападу 7 жовтня 2023 року, в обмін на звільнення Ізраїлем сотень палестинських ув'язнених.

Крім того, вантажівки з їжею та медичною допомогою отримають дозвіл на в'їзд до Сектору Гази.

Однак це лише перший етап у межах ініціативи президента США Дональда Трампа, що покликана покласти кінець бойовим діям на території палестинського анклаву.

Більше про мирний план Трампа

Наприкінці вересня Білий дім представив план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати «дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів». Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути всіх живих заручників та тіла померлих.

Членам ХАМАСу, які зобов'яжуться мирно співіснувати з Ізраїлем і передадуть або знищать свою зброю, буде надана амністія, а бойовикам, які забажають залишити палестинський анклав, буде надано безпечний проїзд до інших країн.

Крім того, передбачається, що палестинським анклавом управлятиме перехідний технократичний Палестинський комітет, який відповідатиме за надання щоденних державних послуг жителям.

До цього комітету входитимуть кваліфіковані палестинські управлінці та міжнародні експерти, а діятиме він під наглядом та контролем нового міжнародного перехідного органу - «Ради миру».