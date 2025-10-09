В Узбекистані вирішили замінити штучним інтелектом 2000 чиновників

Влада Узбекистану до кінця жовтня готується скоротити понад 2000 чиновників, що стане результатами впровадження систем штучного інтелекту в держапарат. Це випливає з указу, підписаного президентом Шавкатом Мірзійоєвим.

До кінця жовтня в системі виконавчої влади Узбекистану буде скорочено 2141 штатну одиницю.

Рішення ухвалено в межах масштабних реформ, спрямованих на модернізацію державного управління. Серед них - запровадження сучасних цифрових технологій та ринкових механізмів у роботу держорганів, залучення приватного сектору до виконання державних функцій.

Мета змін - підвищити ефективність та результативність роботи республіканських органів виконавчої влади та знизити управлінські витрати.

Найбільше ставок скоротять у Податковому комітеті Узбекистану - 498 одиниць. Міністерство водного господарства залишиться без 224 штатних позицій, Міністерство сільського господарства - без 200, а в Мін'юсті скоротять 197 чиновників.

У Міністерстві екології, охорони довкілля та зміни клімату під скорочення потраплять 176 штатних одиниць, у Міністерстві зайнятості та скорочення бідності - 163.

Крім того, майже вдвічі буде скорочено кількість заступників керівників: з 11 до семи - в комітетах, з 12 до шести - в агентствах та з 13 до семи - в інспекціях.

Мінзайнятості та Федерації профспілок Узбекистану наказано сприяти працевлаштуванню працівників, які потрапили під скорочення, йдеться в указі.

Адміністративна реформа в Узбекистані стартувала у грудні 2022 року. Серед іншого, планувалося скоротити штати всіх міністерств на 30%.

У січні 2023 року президент доручив зменшити загальну чисельність працівників міністерств та відомств до 56 573 осіб. У результаті держоргани втратили близько 17 500 штатних одиниць, або 24% від їх загальної кількості.

До листопада 2024 року чисельність управлінського персоналу держорганів скоротилася ще на 2949 одиниць.