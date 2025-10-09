Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Узбекистані вирішили замінити штучним інтелектом 2000 чиновників
09:45 09.10.2025 |
Влада Узбекистану до кінця жовтня готується скоротити понад 2000 чиновників, що стане результатами впровадження систем штучного інтелекту в держапарат. Це випливає з указу, підписаного президентом Шавкатом Мірзійоєвим.
До кінця жовтня в системі виконавчої влади Узбекистану буде скорочено 2141 штатну одиницю.
Рішення ухвалено в межах масштабних реформ, спрямованих на модернізацію державного управління. Серед них - запровадження сучасних цифрових технологій та ринкових механізмів у роботу держорганів, залучення приватного сектору до виконання державних функцій.
Мета змін - підвищити ефективність та результативність роботи республіканських органів виконавчої влади та знизити управлінські витрати.
Найбільше ставок скоротять у Податковому комітеті Узбекистану - 498 одиниць. Міністерство водного господарства залишиться без 224 штатних позицій, Міністерство сільського господарства - без 200, а в Мін'юсті скоротять 197 чиновників.
У Міністерстві екології, охорони довкілля та зміни клімату під скорочення потраплять 176 штатних одиниць, у Міністерстві зайнятості та скорочення бідності - 163.
Крім того, майже вдвічі буде скорочено кількість заступників керівників: з 11 до семи - в комітетах, з 12 до шести - в агентствах та з 13 до семи - в інспекціях.
Мінзайнятості та Федерації профспілок Узбекистану наказано сприяти працевлаштуванню працівників, які потрапили під скорочення, йдеться в указі.
Адміністративна реформа в Узбекистані стартувала у грудні 2022 року. Серед іншого, планувалося скоротити штати всіх міністерств на 30%.
У січні 2023 року президент доручив зменшити загальну чисельність працівників міністерств та відомств до 56 573 осіб. У результаті держоргани втратили близько 17 500 штатних одиниць, або 24% від їх загальної кількості.
До листопада 2024 року чисельність управлінського персоналу держорганів скоротилася ще на 2949 одиниць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|FT: у НАТО розглядають можливість військової відповіді на гібридну війну РФ
|Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства
|Глава МВФ дала коротку відповідь про стан світової економіки
|Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня
|ЄС знову не зміг ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Заблокували Словаччина й Австрія
|Китай посилює експортний контроль у сфері рідкоземельних металів
Бізнес
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech