Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що може вирушити на Близький Схід і відвідати Ізраїль
08:50 09.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що у неділю він може вирушити з візитом на Близький Схід на тлі прогресу у мирних переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.
Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".
Він розповів, що переговори щодо мирного врегулювання на Близькому Сході "йдуть дуже добре".
"Я думаю, що це станеться (візит на Близький Схід. - Ред.), є хороші шанси, що це станеться. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю", - сказав Трамп.
Згодом у телефонному інтерв'ю Axios і CNN Трамп зазначив, що може відвідати Ізраїль.
"Вони хочуть, щоб я виступив з промовою в Кнесеті, і я обов'язково це зроблю, якщо вони цього хочуть", - зазначив президент США.
Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|FT: у НАТО розглядають можливість військової відповіді на гібридну війну РФ
|Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства
|Глава МВФ дала коротку відповідь про стан світової економіки
|Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня
|ЄС знову не зміг ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Заблокували Словаччина й Австрія
|Китай посилює експортний контроль у сфері рідкоземельних металів
Бізнес
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech