Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що може вирушити на Близький Схід і відвідати Ізраїль

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що у неділю він може вирушити з візитом на Близький Схід на тлі прогресу у мирних переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що переговори щодо мирного врегулювання на Близькому Сході "йдуть дуже добре".

"Я думаю, що це станеться (візит на Близький Схід. - Ред.), є хороші шанси, що це станеться. Я можу поїхати туди наприкінці тижня, можливо, в неділю", - сказав Трамп.

Згодом у телефонному інтерв'ю Axios і CNN Трамп зазначив, що може відвідати Ізраїль.

"Вони хочуть, щоб я виступив з промовою в Кнесеті, і я обов'язково це зроблю, якщо вони цього хочуть", - зазначив президент США.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

Перед тим адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес