НОВИНИ
Прем'єр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після затвердження першого етапу мирного плану всі ізраїльські заручники будуть повернуті додому, назвавши це дипломатичним успіхом і національною перемогою.

"Після затвердження першого етапу плану всі наші заручники будуть повернуті додому. Це дипломатичний успіх і національна та моральна перемога Держави Ізраїль", - зазначив Нетаньягу у дописі в Х.

Він підкреслив, що Ізраїль продовжить діяти, доки не буде звільнено всіх заручників і досягнуто поставлених цілей.

"З самого початку я чітко дав зрозуміти: ми не заспокоїмося, поки не повернуться всі наші заручники і не будуть досягнуті всі наші цілі", - наголосив прем'єр.

За словами Нетаньягу, цього результату вдалося досягти завдяки "непохитній рішучості, потужним військовим діям і величезним зусиллям нашого великого друга і союзника президента Трампа": "Я дякую президенту Трампу за його лідерство, партнерство і непохитну відданість безпеці Ізраїлю і свободі наших заручників", - додав він.

В свою чергу президент США Дональд Трамп в своєму інтерв'ю для Fox News наголосив, що можливість звільнення заручників планується на понеділок: "Головне те, що заручників буде звільнено. Ймовірно, наш час, буде у понеділок. І знаєте, це жахливо жахлива ситуація. Вони глибоко під землею, і їх витягують, і зараз відбувається багато речей.Ми вважаємо, що так багато робиться для звільнення заручників, і ми думаємо, що всі вони повернуться в понеділок".

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив що, Ізраїль і угрупування ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого і вічного миру", - зазначив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

