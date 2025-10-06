Війна в Газі: Трамп очікує на прогрес щодо угоди цього тижня

Технічні команди Ізраїлю, палестинської ісламістської організації ХАМАС та посередники зустрінуться в Єгипті, щоб продовжити роботу над угодою про звільнення заручників та припинення бойових дій у Секторі Гази. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму пості в Truth Social в ніч на 6 жовтня.

"Цими днями відбулися дуже позитивні дискусії з ХАМАСом та країнами з усього світу (арабськими, мусульманськими та іншими) щодо звільнення заручників, припинення війни в Газі, але, що важливіше, досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході. Ці переговори були дуже успішними та швидко просуваються", - написав Трамп.

За його словами, 6 жовтня будуть опрацьовані остаточні деталі угоди. "Мені повідомили, що перша фаза має бути завершена цього тижня, і я прошу всіх діяти швидко. Я продовжуватиму стежити за цим конфліктом, що триває століттями. Час має вагу, інакше послідує масове кровопролиття - те, чого ніхто не хоче бачити!" - наголосив лідер США.

Нетаньяху сподівається на звільнення заручників протягом тижня

Вихідними прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив сподівання на звільнення заручників під час свята Суккот, яке починається ввечері 6 жовтня і триває тиждень, пише The Times of Israel

. Оразу після нього настає Сімхат Тора - на це релігійне свято два роки тому почався напад ХАМАСу на Ізраїль.

Переговори відбудуться в Шарм-ель-Шейху, уточнює агенція dpa. На чолі делегації ХАМАСу - досвідчений переговірник Халіль аль-Хайя, ізраїльську делегацію представляє міністр стратегічного планування Рон Дермер. З боку США будуть присутні спеціальний представник президента Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль і США мають намір обмежити непрямі переговори з ХАМАСом лише кількома днями. Єгипет, Катар і США виступають посередниками в конфлікті.

Напередодні ХАМАС дав згоду на частину плану Трампа. Зокрема - передати Ізраїлю всіх, хто залишився живим, і тіла "відповідно до формули обміну, запропонованої президентом Трампом", якщо будуть "створені необхідні умови для здійснення обміну, передати управління Сектором Гази незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу". Однак досі невирішеними залишаються кілька ключових питань, зокрема роззброєння ХАМАС, яке група досі відхиляє, а також виведення ізраїльських військ з анклаву.