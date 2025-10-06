Перемовини Ізраїлю і ХАМАСу відбудуться 5-6 жовтня в Каїрі

Єгипет запросив представників Ізраїлю та палестинської терористичної організації ХАМАС провести переговори про обмін ізраїльських заручників у Секторі Гази на палестинських ув'язнених у рамках мирного плану президента США Дональда Трампа. Переговори, які не будуть прямими, є "частиною зусиль щодо розвитку регіонального та міжнародного імпульсу", що виник після подання Трампом його плану щодо закінчення військових дій у Секторі Гази, заявляло ввечері в суботу, 4 жовтня, міністерство закордонних справ Єгипту.

Як пише AFP, 5 жовтня в Каїр вже прибули переговорники з Ізраїлю та ХАМАСУ. Єгипетські державні ЗМІ повідомили, що воюючі сторони проведуть непрямі переговори 5-6 жовтня - безпосередньо перед другою річницею нападу ХАМАС на Ізраїль , що стався 7 жовтня 2023. Білий дім повідомив, що Трамп відправив до Єгипту двох посланців - свого зятя Джареда Кушнера і переговірника по Близькому Сходу Стіва Віткоффа.

Трамп: Режим припинення вогню задіє, коли ХАМАС погодиться з планом

Своєю чергою Трамп заявив, що режим припинення вогню в Секторі Гази набуде чинності, щойно ХАМАС підтвердить згоду з планом, запропонованим Білим домом. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху зазначив, що має намір роззброїти ХАМАС і демілітаризувати Сектор Гази - або дипломатичним шляхом, або за допомогою військових засобів.

"Це буде досягнуто легким або важким шляхом, але це станеться", - наголосив ізраїльський прем'єр. Він висловив сподівання, що у найближчі дні буде повернуто всіх заручників.

ХАМАС не коментував вимогу роззброєння

Таку обіцянку 3 жовтня дало палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС. Бойовики погодилися передати Ізраїлю всіх, хто залишився живим, і тіла "відповідно до формули обміну, запропонованої президентом Трампом", якщо будуть "створені необхідні умови для здійснення обміну". ХАМАС також підтвердив готовність негайно розпочати переговори через посередників для обговорення деталей угоди. Зокрема, заявили й про згоду передати управління Сектором Гази незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу". Утім питання про роззброєння, передбачене планом, не коментували.