Туреччина долучиться до переговорів про припинення вогню в Газі - МЗС
09:07 01.10.2025 |
Голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин прибув до Катару. Анкара долучається до переговорів щодо припинення війни у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
За інформацією з джерел у сфері безпеки, Калин проведе переговори з відповідними сторонами щодо плану по Газі, запропонованого Трампом, у рамках переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Катару, США й Єгипту.
Речник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі на пресконференції в Досі заявив, що Туреччина приєднається до переговорів щодо припинення вогню в Газі.
"Зусилля Катару, Єгипту і Туреччини будуть реалізовуватися колективно і скоординовано для завершення війни. Нашою основною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі", - підкреслив Ансарі.
Він нагадав, що перемовини про припинення вогню в Газі тривають за посередництва Катару, США та Єгипту, і підтвердив участь Туреччини в процесі.
Ансарі також повідомив, що голова єгипетської розвідки вчора зустрічався з делегацією ХАМАС, а Туреччина приєднається до засідання.
План Трампа переданий ХАМАСу
Коментуючи оголошений президентом США Дональдом Трампом всеосяжний план щодо завершення конфлікту в Газі, Ансарі заявив, що Анкара високо цінує відданість США завершенню війни у Секторі Газа і додав, що "нашою головною метою є завершення війни та припинення голоду в Газі".
Він повідомив, що Катар і Єгипет передали план Трампа щодо Гази.
"Поки що зарано чекати на відповідь, але ми віримо, що рух продемонструє позитивний підхід", - сказав він.
Ансарі підкреслив, що Катар від самого початку докладав великих зусиль для досягнення припинення вогню у смузі Газа, доставки гуманітарної допомоги та недопущення подальшої ескалації, і нагадав, що Арабська мирна ініціатива досі залишається на порядку денному.
Він також позитивно оцінив ініціативу створення Ради миру, оголошену Трампом, і висловив підтримку ролі США як гаранта цього процесу.
"Катар зберігає всі свої юридичні права щодо ізраїльського нападу. Наш пріоритет - суверенітет країни та безпека наших громадян. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу під час учорашньої телефонної розмови вибачився й запевнив, що це не повториться", - сказав Ансарі.
Речник МЗС Катару додав, що зусилля Туреччини для досягнення припинення вогню в Газі тривають безперервно.
"Наша мета - завершити війну, щоденні вбивства палестинців та голод будь-якою ціною й оголосити про угоду якомога швидше", - сказав він.
Мирний план Трампа по Газі
У понеділок, 29 вересня, президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу презентував "Всеосяжний план завершення конфлікту в Газі" з 20 пунктів.
Якщо сторони його приймуть, війна буде негайно завершена, Ізраїль поступово відведе війська з Гази, почнеться новий етап без участі ХАМАС, а всі заручники будуть звільнені.
Катар та Єгипет вже передали план Трампа ХАМАС.
На засідання ООН з палестинського питання, ізраїльська делегація підкреслила, що бойові дії в Секторі Газа триватимуть, доки ХАМАС не буде знищений та не будуть звільнені всі заручники.
