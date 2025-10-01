Авторизация

Трамп дав ХАМАСу «3-4 дні», щоб прийняти план врегулювання

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що палестинське ісламістське угруповання ХАМАС (вважається терористичним у США, ЄС, Німеччині та ще низці країн. - Ред.) має швидко вирішити, чи погоджуватися на умови його мирного плану для Сектора Гази. Відповідну заяву Трамп зробив у вівторок, 30 вересня, журналістам у Вашингтоні.

На запитання, скільки часу на роздуми має угруповання, щоб скласти зброю та приєднатися до припинення вогню, Трамп відповів: "Ми дамо близько трьох-чотирьох днів". Згодом він додав: "Ми просто чекаємо на ХАМАС, і ХАМАС або зробить це, або ні. І якщо ні, то це буде дуже сумний кінець".

Раніше Трамп пообіцяв, що у разі, якщо ХАМАС не погодиться з запропонованим планом, Ізраїль отримає повну підтримку США в діях проти угруповання.

Тим часом Катар заявив, що у вівторок проведе переговори з перемовниками від ХАМАСу, а також представниками Туреччини після того, як бойовики розглянуть пропозицію Трампа, повідомляє AFP.

Нетаньяху каже, що Ізраїль "рішуче чинитиме опір" палестинській державності

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху категорично відкинув ідею палестинської державності, перспективи щодо якої були залишені відкритими у плані врегулювання Трампа.

У відео, опублікованому в соцмережах, Нетаньяху заявив, що він "абсолютно не" погоджувався на створення Палестинської держави - ідеї, яку минулого тижня, звертаючись до Генасамблеї ООН, він порівняв із "національним самогубством" для Ізраїлю.

Нетаньяху заявив, що план Трампа не містить жодного пункту, що передбачав би створення такої держави, після чого пообіцяв "рішуче чинити опір" будь-яким спробам її створити.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

