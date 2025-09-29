Нетаньягу зателефонував і попросив вибачення у прем’єра Катару за удар по Досі — Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перепросив у свого катарського колеги за атаку Ізраїлю на Доху під час телефонної розмови з Білого дому.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, близьке до ізраїльського премʼєра.

Дзвінок прем'єр-міністрові Катару шейху Мохаммеду бін Абдулрахману Аль Тані відбувся під час зустрічі Нетаньягу з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Нагадаємо, увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали «точного удару по вищому керівництву ХАМАСу».

Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить «такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки» та пообіцяв розслідування «на найвищому рівні».

Водночас ХАМАС повідомив про загибель п'ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.

Потім газета WSJ писала, що Трамп розлютився через удар Ізраїлю по столиці Катару. Тоді він зідзвонився із Нетаньягу й висловив йому «глибоке розчарування».