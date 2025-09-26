Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп каже, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан

 

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати окупований Західний берег, ріки Йордан провівши рідкісну "червону лінію" щодо дій Ізраїлю на палестинській території.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав в Овальному кабінеті, його слова наводить CNN.

Його слова прозвучали після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прибув у середу до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН і для зустрічі з президентом Трампом.

"Я не дозволю Ізраїлю анексувати Західний берег. Ні, я цього не дозволю. Цього не станеться", - сказав Трамп, підтвердивши, що раніше того дня обговорював це питання з Нетаньягу.

"Цього вже достатньо. Настав час зупинитися", - додав він.

Його заява сигналізує про узгодженість із позиціями багатьох західних і арабських країн, які попереджали, що будь-яка анексія цієї території Ізраїлем фактично знищить ідею створення Палестинської держави.

Адміністрація Трампа дедалі більше опиняється в міжнародній ізоляції, зокрема й серед ключових союзників, через перспективу створення Палестинської держави та через свою підтримку руйнування Гази Ізраїлем, яке розслідування ООН назвало геноцидом.

Заява Трампа також пролунала після того, як його адміністрація у вівторок запропонувала арабським лідерам 21-пунктний план завершення війни в Газі. Це призвело до обміну ідеями між лідерами щодо того, як узгодити остаточну пропозицію, яка потенційно могла б покласти край конфлікту.

Як відомо, останніми днями низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.
 

