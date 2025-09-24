Фінансові новини
- 24.09.25
- 13:49
Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
10:19 24.09.2025 |
Найбільший британський виробник автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) продовжує закриття своїх заводів до 1 жовтня після кібератаки на початку вересня, яка паралізувала його діяльність і спричинила труднощі для дрібних постачальників.
Про це повідомляє Reuters.
Виробник розкішних автомобілів, що належить індійській компанії Tata Motors заявив, що готує плани відновлення виробництва, навіть попри продовження перерви.
"Ми прийняли це рішення, щоб прояснити ситуацію на наступний тиждень, оскільки ми розробляємо графік поетапного відновлення нашої діяльності та продовжуємо розслідування", - заявила JLR, оголосивши нову дату 1 жовтня.
Три заводи JLR у Великій Британії виробляють близько 1000 автомобілів на день, і, за повідомленнями, група втрачає десятки мільйонів фунтів, а багато хто з її 33 000 співробітників отримали вказівку залишатися вдома.
Існує занепокоєння щодо впливу зупинки на британський ланцюг поставок JLR, який включає багато дрібних компаній і забезпечує 104 000 робочих місць по всій країні.
Профспілка Unite попередила про втрату робочих місць і заявила, що з огляду на тривалий зупин роботи, необхідна підтримка уряду. У п'ятницю уряд Британії заявив, що тісно співпрацює з JLR, щоб зрозуміти вплив на її ланцюг поставок.
