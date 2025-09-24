Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки

 


Найбільший британський виробник автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) продовжує закриття своїх заводів до 1 жовтня після кібератаки на початку вересня, яка паралізувала його діяльність і спричинила труднощі для дрібних постачальників.

Про це повідомляє Reuters.

Виробник розкішних автомобілів, що належить індійській компанії Tata Motors заявив, що готує плани відновлення виробництва, навіть попри продовження перерви.

"Ми прийняли це рішення, щоб прояснити ситуацію на наступний тиждень, оскільки ми розробляємо графік поетапного відновлення нашої діяльності та продовжуємо розслідування", - заявила JLR, оголосивши нову дату 1 жовтня.

Три заводи JLR у Великій Британії виробляють близько 1000 автомобілів на день, і, за повідомленнями, група втрачає десятки мільйонів фунтів, а багато хто з її 33 000 співробітників отримали вказівку залишатися вдома.

Існує занепокоєння щодо впливу зупинки на британський ланцюг поставок JLR, який включає багато дрібних компаній і забезпечує 104 000 робочих місць по всій країні.

Профспілка Unite попередила про втрату робочих місць і заявила, що з огляду на тривалий зупин роботи, необхідна підтримка уряду. У п'ятницю уряд Британії заявив, що тісно співпрацює з JLR, щоб зрозуміти вплив на її ланцюг поставок.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Jaguar, Land Rover
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес