Уряд Іспанії схвалив повне ембарго на поставки зброї Ізраїлю

Іспанський уряд у вівторок затвердив повне ембарго на поставки зброї до Ізраїлю - це черговий крок у відповідь на складну гуманітарну ситуацію у секторі Гази.

Указ уряду Іспанії передбачає заборону на будь-який експорт до Ізраїлю оборонних товарів та товарів або технологій подвійного призначення, а також імпорт такого обладнання до Іспанії.

Відповідно до указу, Мадрид також відхилятиме запити на транзит авіаційного палива, яке може мати військове застосування, і забороняє імпорт продукції, що походить з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

"Цей указ є великим кроком вперед і є новаторським на міжнародному рівні, коли йдеться про повне ембарго на поставки зброї Ізраїлю", - сказав міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо на пресконференції у вівторок.

Хоча указ уже набув чинності, його ще має затвердити парламент Іспанії, де уряд на чолі з Педро Санчесом не має більшості і зазнає труднощів із ухваленням законів.

На початку вересня іспанський прем'єр Педро Санчес оголосив про низку заходів, спрямованих на посилення тиску на главу уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з метою припинення військової кампанії в Газі, заявивши, що Ізраїль "винищує беззахисний народ", бомбардуючи лікарні та "вбиваючи голодом невинних хлопчиків і дівчаток".

Зокрема, Іспанія вирішила заборонити ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Також Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю.