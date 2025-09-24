Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам

 

Європейська комісія надіслала Apple, Google і Microsoft запити в межах Закону про цифрові послуги (DSA), щоб з'ясувати, як вони захищають користувачів від онлайн-шахрайств.

Про це повідомляє Euronews, передає Укрінформ.

Зокрема, у вівторок ЄК підтвердила, що звернулася до чотирьох гігантів онлайн-платформ - Microsoft, Google, Apple і Booking.com - з проханням надати інформацію про їхні заходи щодо боротьби з фінансовими шахрайствами відповідно до DSA.

Речник ЄК з питань цифрових технологій Томас Реньє уточнив, що запити не є офіційними розслідуваннями, а зроблені «для моніторингу та збору інформації про те, як компанії гарантують, щоб їхні сервіси не використовували шахраї».

«Ми не перебуваємо на етапі, коли ми відкриваємо офіційне розслідування», - додав він.

За даними Єврокомісії, перевірка стосується магазинів застосунків Apple і Google, туристичної платформи Booking.com та пошукової системи Bing від Microsoft. Водночас не уточнюється, чи аналогічні запити отримають інші онлайн-майданчики, зокрема X або Meta.
Ключові теги: Apple, Google, Microsoft, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес