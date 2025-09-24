ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам

Європейська комісія надіслала Apple, Google і Microsoft запити в межах Закону про цифрові послуги (DSA), щоб з'ясувати, як вони захищають користувачів від онлайн-шахрайств.

Про це повідомляє Euronews, передає Укрінформ.

Зокрема, у вівторок ЄК підтвердила, що звернулася до чотирьох гігантів онлайн-платформ - Microsoft, Google, Apple і Booking.com - з проханням надати інформацію про їхні заходи щодо боротьби з фінансовими шахрайствами відповідно до DSA.

Речник ЄК з питань цифрових технологій Томас Реньє уточнив, що запити не є офіційними розслідуваннями, а зроблені «для моніторингу та збору інформації про те, як компанії гарантують, щоб їхні сервіси не використовували шахраї».

«Ми не перебуваємо на етапі, коли ми відкриваємо офіційне розслідування», - додав він.

За даними Єврокомісії, перевірка стосується магазинів застосунків Apple і Google, туристичної платформи Booking.com та пошукової системи Bing від Microsoft. Водночас не уточнюється, чи аналогічні запити отримають інші онлайн-майданчики, зокрема X або Meta.