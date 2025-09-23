Авторизация

Президентка Єврокомісії оголосила про створення «групи донорів для Палестини»

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини".

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Виступаючи у штаб-квартирі ООН під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, Фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для Палестини.

"Адже будь-яка майбутня Палестинська держава повинна бути життєздатною також з економічної точки зору", - наголосила вона.

Вона наголосила, що європейці створять спеціальний інструмент для відновлення сектора Гази.

"Газа повинна бути відновлена", - додала фон дер Ляєн.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

