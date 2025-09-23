Фінансові новини
23.09.25
19:12
Президентка Єврокомісії оголосила про створення «групи донорів для Палестини»
09:07 23.09.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини".
Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Виступаючи у штаб-квартирі ООН під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, Фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для Палестини.
"Адже будь-яка майбутня Палестинська держава повинна бути життєздатною також з економічної точки зору", - наголосила вона.
Вона наголосила, що європейці створять спеціальний інструмент для відновлення сектора Гази.
"Газа повинна бути відновлена", - додала фон дер Ляєн.
Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.
Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.
