Президентка Єврокомісії оголосила про створення «групи донорів для Палестини»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини".

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Виступаючи у штаб-квартирі ООН під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, Фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для Палестини.

"Адже будь-яка майбутня Палестинська держава повинна бути життєздатною також з економічної точки зору", - наголосила вона.

Вона наголосила, що європейці створять спеціальний інструмент для відновлення сектора Гази.

"Газа повинна бути відновлена", - додала фон дер Ляєн.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.