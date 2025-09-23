Фінансові новини
Монако визнала Палестинську державу
08:51 23.09.2025
Монако формально визнала Палестинську державу, заявив князь Монако Альбер II Грімальді на саміті ООН з питання дводержавного вирішення.
"Ми знову заявляємо що підтримуємо існування Ізраїлю та бажаємо визнати Палестину в якості держави в рамках міжнародного права", - заявив Альбер II.
