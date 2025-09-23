Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон з трибуни ООН оголосив про визнання Францією держави Палестина

 

Франція офіційно визнає державу Палестина, щоб розірвати спіраль насильства, звільнити заручників ХАМАСу та припинити операцію, яку проводить Ізраїль в Газі, ставши на шлях мирного врегулювання.

Про це він заявив на Міжнародній конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання та реалізації угоди про створення двох держав, що відбувається в Нью-Йорку, передає кореспондент Укрінформу.

"Вірна своїм історичним зобов'язанням на Близькому Сході Франція сьогодні визнає Державу Палестина", - урочисто проголосив Еммануель Макрон під оплески дипломатів.

Він додав, що Франція ніколи не підводила Ізраїль, коли на кону стояла його безпека.

«Визнання Держави Палестина - це поразка для ХАМАСу, це визнання відкриває шлях до корисних переговорів. Воно несе в собі амбіцію розірвати спіраль насильства", - сказав французький президент, який взяв слово першим з 39 лідерів, які мають виступити на конференції.

Макрон також підкреслив, що настав час звільнити 48 заручників та зупинити масові вбивства в Газі. На його думку, лідери країн несуть колективну відповідальність за те, що не змогли досягти справедливого і тривалого миру, а обіцянка арабської держави донині залишається невиконаною.

Макрон заявив, що хоче запустити мирний механізм, який би задовольняв потреби кожної зі сторін.

«Першим етапом цього плану миру та безпеки є абсолютна терміновість, пов'язана зі звільненням 48 заручників та припиненням військових операцій Ізраїлю на всій території Гази "- підкреслив він.

Другий етап, за словами президента, це етап стабілізації та реконструкції в Газі.

"Перехідна адміністрація, що включає Палестинську адміністрацію, палестинську молодь, у супроводі сил безпеки, підготовку яких ми прискорюємо, матиме монополію на безпеку в Газі. Вона здійснить демонтаж і роззброєння ХАМАСу за підтримки міжнародних партнерів і ресурсів, які будуть необхідні для цієї складної місії", - деталізував він.

Нагадаємо, у понеділок у Нью-Йорку глава Франції та спадкоємний принц і прем'єр-міністр Королівства Саудівська Аравія, Мохаммед бен Салман, співголовують на Конференції з реалізації рішення про дві держави та мирного врегулювання палестинського питання. Як повідомлялось, ізраїльський представник відмовився брати участь у заході, пославшись на те, що 22 вересня в Ізраїлі відзначають Рош-а-Шана, тобто Новий Рік.
 

ТЕГИ

