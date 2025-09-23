Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль: Визнання Палестини ще більше дестабілізує регіон

 

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та деяких інших країн щодо визнання Палестинської держави, повідомляється на офіційній сторінці МЗС Ізраїлю в соціальній мережі X.

"Ця декларація не сприяє миру, а навпаки - ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного вирішення у майбутньому", - йдеться у заяві.

В МЗС підкреслили, що названу лідерами Хамасу "плодами різанини 7 жовтня" декларацію "не лише винагороджує найбільшу різанину євреїв з часів Голокосту терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє відповідно, а й закріплює підтримку, яку Хамас отримує".

У відомстві зазначили, що "відокремлене надання державності - одне з питань фінального статусу - є руйнівним без миру" та що такий крок суперечить логіці переговорів і досягненню компромісу між сторонами.

Крім того у повідомленні наголошено, що Палестинська автономія не виконала жодних своїх зобов'язань, продовжує підбурювання та політику "плати за вбивство", а також не вжила заходів для боротьби з тероризмом, що підтверджує виявлення ракет і снарядів біля Рамаллі минулого тижня.

У заяві МЗС також зазначено, що політичні жести, спрямовані на внутрішню аудиторію, шкодять Близькому Сходу, і країни, які підписали декларацію, повинні зосередитися на тиску на Хамас із вимогою "негайно звільнити заручників і роззброїтися".

"У будь-якому випадку Ізраїль не прийме жодного відокремленого й уявного тексту, який намагається змусити його погодитися на необґрунтовані кордони", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

