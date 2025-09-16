Фінансові новини
- 16.09.25
- 18:25
RSS
мапа сайту
ЄС анонсував санкції проти Ізраїлю за наступ у Газі
17:20 16.09.2025 |
Комісари Європейського Союзу в середу, 17 вересня, погодяться запровадити нові санкції проти Ізраїлю через його війну в Газі, анонсувала у вівторок речниця Європейської Комісії.
"Завтра комісари ухвалять пакет заходів щодо Ізраїлю. Зокрема, пропозицію про призупинення дії деяких торговельних положень в угодах між ЄС та Ізраїлем", - сказала журналістам Паула Пінью, цитує Reuters.
У Євросоюзі попередили, що наземний наступ Ізраїлю на місто Газа погіршить і без того "катастрофічну" гуманітарну ситуацію на цій території та поставить під загрозу життя заручників.
"ЄС послідовно закликає Ізраїль не посилювати свою операцію в місті Газа. Військове втручання призведе до ще більших руйнувань, ще більшої кількості жертв і ще більшого переміщення населення", - цитує AFP ще одного речника Єврокомісії Ануара Ель Ануні.
Німеччина закликає до переговорів про перемир'я
Німеччина засудила наземну операцію Ізраїлю в Газі як "абсолютно неправильну" та закликала до переговорів про перемир'я й звільнення заручників.
"Поновлення наступу на місто Газа є... абсолютно неправильним кроком. Ми відкидаємо це і чітко дали це зрозуміти уряду Ізраїлю", - заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul).
Міністерка закордонних справ Великобританії Іветт Купер засудила наземну операцію Ізраїлю в Газі як "абсолютно безрозсудну та жахливу" і закликала до негайного припинення вогню.
"Це призведе лише до ще більшого кровопролиття, загибелі невинних цивільних і створення небезпеки для решти заручників", - написала вона у дописі на платформі X.
Ізраїль розпочав наземну операцію в Газі для знищення ХАМАСу
Останнім тижнями Ізраїль закликав мешканців Гази переїхати до так званих гуманітарних зон у південній частині прибережної смуги. Наразі, за даними військових, близько 40 відсотків населення міста Газа - це понад 350 тисяч осіб - уже покинули його.
15 вересня ізраїльська армія (ЦАХАЛ) за наказом політичного керівництва розпочала розширену наземну операцію в Газі для знищення палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного більшістю країн Заходу терористичною організацією. За тиждень до цього Ізраїль завдав ударів по 850 цілях у місті. Тим часом спеціальна комісія, створена Радою Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, дійшла висновку, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази.
Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки
Нинішня війна в Секторі Гази розпочалася нападом бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 людей, а 251 були захоплені терористами як заручники. 47 викрадених ізраїльських заручників досі перебувають на палестинській території. За даними ізраїльських військових, щонайменше 25 з них загинули.
Ізраїль розпочав масштабну воєнну операцію в Секторі Гази у відповідь на напад ХАМАСу. За непідтвердженими даними палестинських органів охорони здоров'я, за цей час загинули понад 64 300 людей. Спроби досягнення перемир'я провалювалися. Через дії Ізраїлю в Секторі Гази, величезну кількість цивільних жертв і спричинену гуманітарну катастрофу ізраїльський уряд дедалі більше наражається на критику міжнародної спільноти.
