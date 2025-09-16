Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута

Болгарія заарештувала російського судновласника у зв&apos;язку з кривавим вибухом у порту Бейрута

 

Болгарська поліція заарештувала російського власника судна, яке привезло вибухові матеріали, що здетонували в порту Бейрута в серпні 2020 року, в результаті чого загинуло понад 200 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Болгарське національне радіо.

Ігор Гречушкін - російський бізнесмен, який проживає на Кіпрі, - був затриманий для можливої екстрадиції до Лівану, де його розшукують за участь у вибуху.

Cуховантаж Rhosus перевозив 2750 тонн аміачної селітри, які спричинили руйнівний вибух у порту Бейрута в 2020 році.

Інтерпол видав ордер на арешт Гречушкіна, так само, як і на капітана судна Бориса Прокошева, теж російського громадянина.

У Лівані мають намір вимагати екстрадицію Гречушкіна. У разі, що їхня вимога не буде задоволена, є можливість для прибуття ліванських слідчих до Софії, щоб на місці допитати російського бізнесмена.

Гречушкін, який також має посвідку на проживання на Кіпрі, був затриманий на початку вересня в аеропорту Софії, куди він прилетів авіарейсом з острівної держави.

Міський суд Софії постановив, що чоловік може бути утримуваний під вартою до 40 днів, повідомляє Reuters.

Протягом періоду тимчасового утримання під вартою компетентні органи Лівану повинні надати прокуратурі запит про екстрадицію та супровідні документи.

Вибух, який стався 4 серпня 2020 року, спричинив смерть щонайменше 218 осіб і поранення понад 6000.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2100  0,09 0,22
EUR 48,5500  0,23 0,48 48,5900  0,23 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес