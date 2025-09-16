Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута

Болгарська поліція заарештувала російського власника судна, яке привезло вибухові матеріали, що здетонували в порту Бейрута в серпні 2020 року, в результаті чого загинуло понад 200 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Болгарське національне радіо.

Ігор Гречушкін - російський бізнесмен, який проживає на Кіпрі, - був затриманий для можливої екстрадиції до Лівану, де його розшукують за участь у вибуху.

Cуховантаж Rhosus перевозив 2750 тонн аміачної селітри, які спричинили руйнівний вибух у порту Бейрута в 2020 році.

Інтерпол видав ордер на арешт Гречушкіна, так само, як і на капітана судна Бориса Прокошева, теж російського громадянина.

У Лівані мають намір вимагати екстрадицію Гречушкіна. У разі, що їхня вимога не буде задоволена, є можливість для прибуття ліванських слідчих до Софії, щоб на місці допитати російського бізнесмена.

Гречушкін, який також має посвідку на проживання на Кіпрі, був затриманий на початку вересня в аеропорту Софії, куди він прилетів авіарейсом з острівної держави.

Міський суд Софії постановив, що чоловік може бути утримуваний під вартою до 40 днів, повідомляє Reuters.

Протягом періоду тимчасового утримання під вартою компетентні органи Лівану повинні надати прокуратурі запит про екстрадицію та супровідні документи.

Вибух, який стався 4 серпня 2020 року, спричинив смерть щонайменше 218 осіб і поранення понад 6000.