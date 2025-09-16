Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
14:50 16.09.2025 |
Болгарська поліція заарештувала російського власника судна, яке привезло вибухові матеріали, що здетонували в порту Бейрута в серпні 2020 року, в результаті чого загинуло понад 200 осіб.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Болгарське національне радіо.
Ігор Гречушкін - російський бізнесмен, який проживає на Кіпрі, - був затриманий для можливої екстрадиції до Лівану, де його розшукують за участь у вибуху.
Cуховантаж Rhosus перевозив 2750 тонн аміачної селітри, які спричинили руйнівний вибух у порту Бейрута в 2020 році.
Інтерпол видав ордер на арешт Гречушкіна, так само, як і на капітана судна Бориса Прокошева, теж російського громадянина.
У Лівані мають намір вимагати екстрадицію Гречушкіна. У разі, що їхня вимога не буде задоволена, є можливість для прибуття ліванських слідчих до Софії, щоб на місці допитати російського бізнесмена.
Гречушкін, який також має посвідку на проживання на Кіпрі, був затриманий на початку вересня в аеропорту Софії, куди він прилетів авіарейсом з острівної держави.
Міський суд Софії постановив, що чоловік може бути утримуваний під вартою до 40 днів, повідомляє Reuters.
Протягом періоду тимчасового утримання під вартою компетентні органи Лівану повинні надати прокуратурі запит про екстрадицію та супровідні документи.
Вибух, який стався 4 серпня 2020 року, спричинив смерть щонайменше 218 осіб і поранення понад 6000.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Болгарія заарештувала російського судновласника у зв'язку з кривавим вибухом у порту Бейрута
|У Британії зросло число американців, які просять про громадянство після приходу Трампа
|У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців
|Сенатор Грем пригрозив Угорщині і Словаччині через купівлю нафти у РФ
|Суд в Італії дозволив екстрадицію до Німеччини підозрюваного у підриві «Північного потоку»
|Китай закликав Євросоюз спільно чинити опір тарифній війні
Бізнес
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000