- 12.09.25
- 11:27
Сікорський заперечив Трампу, який допустив «помилку» Росії з дронами в Польщі
10:39 12.09.2025
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів президенту США Дональду Трампу, який допустив, що наліт російських дронів на Польщу міг бути "помилкою".
Свою відповідь Сікорський опублікував у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
"Ні, це не була помилка", - коротко прокоментував припущення президента США міністр закордонних справ Польщі.
Твіт Сікорського був опублікований у ніч з четверга на п'ятницю та з'явився після шокуючих слів Трампа, який заявив, що порушення польського повітряного простору російськими дронами "можливо, було помилкою".
Посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.
Президент Польщі Кароль Навроцький поговорив телефоном із Трампом після вторгнення дронів РФ, і голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач запевнив, що розмова була "дуже хорошою".
За словами Пшидача, Навроцький почув від Трампа "тверді запевнення щодо союзницької солідарності".
