Сікорський заперечив Трампу, який допустив «помилку» Росії з дронами в Польщі

 

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів президенту США Дональду Трампу, який допустив, що наліт російських дронів на Польщу міг бути "помилкою".

Свою відповідь Сікорський опублікував у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Ні, це не була помилка", - коротко прокоментував припущення президента США міністр закордонних справ Польщі.

Твіт Сікорського був опублікований у ніч з четверга на п'ятницю та з'явився після шокуючих слів Трампа, який заявив, що порушення польського повітряного простору російськими дронами "можливо, було помилкою".

Посол Сполучених Штатів у НАТО Метью Вітакер після інциденту із вторгненням російських БпЛА у Польщу запевнив, що Вашингтон підтримає союзників у такій ситуації.

Президент Польщі Кароль Навроцький поговорив телефоном із Трампом після вторгнення дронів РФ, і голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач запевнив, що розмова була "дуже хорошою".

За словами Пшидача, Навроцький почув від Трампа "тверді запевнення щодо союзницької солідарності".
 

