Трамп про російські дрони в Польщі: Це могло бути помилкою

Президент США Дональд Трамп засудив вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі і припустив, що це могло статися не навмисно, а помилково. Про це Трамп заявив у четвер, 12 вересня, повідомляє агентство Bloomberg.

"Це могло бути помилкою, але, як би там не було, мене не тішить усе, що пов'язано з усією цією ситуацією", - заявив Трамп журналістам у Білому домі і висловив сподівання, що "цьому буде покладено край".

Трамп додав, що засуджує Росію "навіть через те, що вона знаходиться поблизу цієї лінії". "Мені це не подобається. Я цим незадоволений", - сказав президент.

Порушення повітряного простору Польщі

Російські безпілотники залетіли у повітряний простір Польщі у ніч проти 10 вересня під час масованої атаки на Україну. За словами польського прем'єра Дональда Туска, було зафіксовано не менше 19 вторгнень дронів. Більшість з них залетіли з території Білорусі.

Разом з польськими F-16 в операції зі збиття безпілотників брали участь нідерландські F-35, італійські літаки AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО та німецькі системи Patriot. Туск повідомив, що було збито чотири з 19 дронів.

Варшава назвала це безпрецедентним актом агресії та скликала термінові консультації з НАТО.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що вночі армія завдала масованого удару по Україні. Проте там стверджують, що уражати об'єкти на території Польщі нібито не планувалося.