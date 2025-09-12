Фінансові новини
- 12.09.25
- 11:27
Трамп про російські дрони в Польщі: Це могло бути помилкою
08:49 12.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп засудив вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі і припустив, що це могло статися не навмисно, а помилково. Про це Трамп заявив у четвер, 12 вересня, повідомляє агентство Bloomberg.
"Це могло бути помилкою, але, як би там не було, мене не тішить усе, що пов'язано з усією цією ситуацією", - заявив Трамп журналістам у Білому домі і висловив сподівання, що "цьому буде покладено край".
Трамп додав, що засуджує Росію "навіть через те, що вона знаходиться поблизу цієї лінії". "Мені це не подобається. Я цим незадоволений", - сказав президент.
Порушення повітряного простору Польщі
Російські безпілотники залетіли у повітряний простір Польщі у ніч проти 10 вересня під час масованої атаки на Україну. За словами польського прем'єра Дональда Туска, було зафіксовано не менше 19 вторгнень дронів. Більшість з них залетіли з території Білорусі.
Разом з польськими F-16 в операції зі збиття безпілотників брали участь нідерландські F-35, італійські літаки AWACS, багатоцільові транспортні літаки-заправники НАТО та німецькі системи Patriot. Туск повідомив, що було збито чотири з 19 дронів.
Варшава назвала це безпрецедентним актом агресії та скликала термінові консультації з НАТО.
Міністерство оборони Росії підтвердило, що вночі армія завдала масованого удару по Україні. Проте там стверджують, що уражати об'єкти на території Польщі нібито не планувалося.
