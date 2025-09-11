Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Німеччина схвалила закупівлю ізраїльських безпілотників та бронетранспортерів
12:19 11.09.2025 |
Німецькі законодавці дали офіційну згоду на заплановану урядом закупівлю трьох додаткових безпілотних літаків-розвідників Heron з Ізраїлю.
Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у німецькі законодавці дали згоду на заплановану урядом закупівлю трьох додаткових безпілотників Heron з Ізраїлю в рамках пакета на суму майже 1 млрд євро.
Учасники закритого засідання, що відбулося в середу, 10 вересня, в Берліні заявили, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту Бундестагу також підтримав закупівлю бронетранспортерів Patria від фінського виробника Patria Land Oy.
Ці плани витрат є частиною понад 80 замовлень, на які міністр оборони Борис Пісторіус прагне отримати схвалення парламенту до кінця року, включно із 20 винищувачами Eurofighter і кількома тисячами танків та броньованих машин.
Зауважимо, ця закупівля Німеччиною ізраїльського військового обладнання є суперечливою, оскільки збігається з ескалацією військової операції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на Близькому Сході.
Нагадаємо, 8 серпня Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази.
Це стало реакцією на схвалення військово-політичним кабінетом Ізраїлю плану взяття під контроль міста Газа. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЄЦБ підвищив прогноз інфляції в єврозоні у 2025-2026рр
|У Росії почали масово закриватися салони з продажу автомобілів
|ЦБ Туреччини знизив ключову ставку на 2,5 п.п., до 40,5% річних
|ЄЦБ очікувано залишив ставки на колишньому рівні, включно зі ставкою за депозитами на рівні 2%
|Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів впали у серпні майже на $1 мільярд, – МЕА
|Росіяни почали масово економити на продуктах та одязі
|Постачання російської нафти в Індію скоротяться у жовтні — Reuters
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini