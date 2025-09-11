Авторизация

ЗМІ: Німеччина схвалила закупівлю ізраїльських безпілотників та бронетранспортерів

 

Німецькі законодавці дали офіційну згоду на заплановану урядом закупівлю трьох додаткових безпілотних літаків-розвідників Heron з Ізраїлю.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у німецькі законодавці дали згоду на заплановану урядом закупівлю трьох додаткових безпілотників Heron з Ізраїлю в рамках пакета на суму майже 1 млрд євро.

Учасники закритого засідання, що відбулося в середу, 10 вересня, в Берліні заявили, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту Бундестагу також підтримав закупівлю бронетранспортерів Patria від фінського виробника Patria Land Oy.

Ці плани витрат є частиною понад 80 замовлень, на які міністр оборони Борис Пісторіус прагне отримати схвалення парламенту до кінця року, включно із 20 винищувачами Eurofighter і кількома тисячами танків та броньованих машин.

Зауважимо, ця закупівля Німеччиною ізраїльського військового обладнання є суперечливою, оскільки збігається з ескалацією військової операції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу на Близькому Сході.

Нагадаємо, 8 серпня Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази.

Це стало реакцією на схвалення військово-політичним кабінетом Ізраїлю плану взяття під контроль міста Газа. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.

 

