Ізраїль обстріляв Ємен через день після атаки на Катар
23:20 10.09.2025 |
Ізраїль ударив по Сані, столиці Ємену, та північній провінції країни Аль-Джауф, пояснивши, що атака спрямована проти хуситів. Загинули щонайменше дев'ятеро людей.
Про це повідомляють Reuters та Al Jazeera.
Ізраїльські військові пояснили, що завдали ударів по військових таборах, штаб-квартирі служби зі зв'язків з громадськістю хуситів та сховищу пального.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що цей удар був відповіддю на атаку безпілотника хуситів по аеропорту Рамон в Ізраїлі кілька днів тому.
«Ми продовжуватимемо завдавати ударів. Будь-хто, хто вдарить нас, будь-хто, хто нападе на нас - ми до них доберемося», - наголосив Нетаньягу.
Водночас Міністерство охорони здоров'я хуситів заявило, що під обстріл потрапили цивільні та житлові райони, зокрема, медичний заклад у Сані та урядовий комплекс у столиці провінції Аль-Джауфа, Аль-Хазмі.
За даними відомства, унаслідок нападу щонайменше 9 людей загинули, а ще 118 зазнали поранень. Ці цифри назвали попередніми, оскільки рятувальники продовжують пошуки на місцях ударів.
Військовий речник хуситів Ях'я Сарі стверджує, що угруповання застосувало ракети класу «земля - повітря» проти ізраїльських літаків, змусивши деякі з них повернути назад, перш ніж вони застосували зброю.
Це не перший удар Ізраїлю по Ємену, частина якого перебуває під контролем хуситів. Угруповання, яке пов'язують з Іраном, блокує судна в Червоному морі, які прямують до Ізраїлю, та атакує ізраїльську територію на знак підтримки палестинців у Секторі Гази.
У серпні під час авіаудару ізраїльтяни вбили високопосадовців Ємену, зокрема, прем'єр-міністра Ахмеда аль-Рахаві, та кількох міністрів.
Напередодні, 9 листопада, Ізраїль завдав удару по столиці Катару, Досі. В Ізраїлі пояснювали, що це був «точний удар по вищому керівництву ХАМАСу».
