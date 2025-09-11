Авторизация

Ізраїль обстріляв Ємен через день після атаки на Катар

 

Ізраїль ударив по Сані, столиці Ємену, та північній провінції країни Аль-Джауф, пояснивши, що атака спрямована проти хуситів. Загинули щонайменше дев'ятеро людей.

Про це повідомляють Reuters та Al Jazeera.

Ізраїльські військові пояснили, що завдали ударів по військових таборах, штаб-квартирі служби зі зв'язків з громадськістю хуситів та сховищу пального.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що цей удар був відповіддю на атаку безпілотника хуситів по аеропорту Рамон в Ізраїлі кілька днів тому.

«Ми продовжуватимемо завдавати ударів. Будь-хто, хто вдарить нас, будь-хто, хто нападе на нас - ми до них доберемося», - наголосив Нетаньягу.

Водночас Міністерство охорони здоров'я хуситів заявило, що під обстріл потрапили цивільні та житлові райони, зокрема, медичний заклад у Сані та урядовий комплекс у столиці провінції Аль-Джауфа, Аль-Хазмі.

За даними відомства, унаслідок нападу щонайменше 9 людей загинули, а ще 118 зазнали поранень. Ці цифри назвали попередніми, оскільки рятувальники продовжують пошуки на місцях ударів.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі стверджує, що угруповання застосувало ракети класу «земля - повітря» проти ізраїльських літаків, змусивши деякі з них повернути назад, перш ніж вони застосували зброю.

Це не перший удар Ізраїлю по Ємену, частина якого перебуває під контролем хуситів. Угруповання, яке пов'язують з Іраном, блокує судна в Червоному морі, які прямують до Ізраїлю, та атакує ізраїльську територію на знак підтримки палестинців у Секторі Гази.

У серпні під час авіаудару ізраїльтяни вбили високопосадовців Ємену, зокрема, прем'єр-міністра Ахмеда аль-Рахаві, та кількох міністрів.

Напередодні, 9 листопада, Ізраїль завдав удару по столиці Катару, Досі. В Ізраїлі пояснювали, що це був «точний удар по вищому керівництву ХАМАСу».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Ізраїль
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

