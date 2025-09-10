ЄС припиняє виплати Ізраїлю після обстрілу Катару

Через дії Ізраїлю в секторі Газа та обстріл території Катару Європейська комісія призупиняє свою підтримку країні.

Про це повідомляє Tagesschau.

Видання повідомляє, що всі відповідні виплати будуть припинені, про що заявила президент Комісії фон дер Ляєн у Європейському парламенті в Страсбурзі.

Водночас це не повинно вплинути на роботу з ізраїльським громадянським суспільством або меморіалом Голокосту Яд Вашем.

Єврокомісія також запропонує санкції проти міністрів та екстремістів, а також часткове призупинення Угоди про асоціацію в торговельних питаннях. Більш детальна інформація буде надана найближчим часом, йдеться у повідомленні.