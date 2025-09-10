Фінансові новини
- 10.09.25
- 20:11
- RSS
- мапа сайту
ЄС припиняє виплати Ізраїлю після обстрілу Катару
11:55 10.09.2025 |
Через дії Ізраїлю в секторі Газа та обстріл території Катару Європейська комісія призупиняє свою підтримку країні.
Про це повідомляє Tagesschau.
Видання повідомляє, що всі відповідні виплати будуть припинені, про що заявила президент Комісії фон дер Ляєн у Європейському парламенті в Страсбурзі.
Водночас це не повинно вплинути на роботу з ізраїльським громадянським суспільством або меморіалом Голокосту Яд Вашем.
Єврокомісія також запропонує санкції проти міністрів та екстремістів, а також часткове призупинення Угоди про асоціацію в торговельних питаннях. Більш детальна інформація буде надана найближчим часом, йдеться у повідомленні.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював
|Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс
|Росіяни знову почали накопичувати борги за споживчими кредитами
|Мінфін рф закладе в бюджет 2026 року ціну на Urals $59 за барель
|Експорт бензину з російських портів у серпні впав до нуля
|Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр