Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам з паливом для Ізраїлю

 

Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам, які транспортують паливо для ізраїльської армії.

Про це повідомляє Lloyd's List.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет заходів проти Ізраїлю під час публічної промови у прямому ефірі, говориться у повідомленні.

"Він не уточнив, як будуть ідентифікуватися судна, але, за даними Lloyd's List, заходити до іспанських портів не зможуть судна, що перевозять паливо, яке прямує до Ізраїлю, включаючи судна під іншими прапорами", - пише видання.

"Іспанські ЗМІ повідомили, що нова заборона набула чинності цього тижня. Заборона також поширюється на літаки, які перевозять зброю до Ізраїлю, яким також не дозволено використовувати іспанський повітряний простір", - говориться у повідомленні.

Та портові адміністрації ще не отримали підтвердження та вказівки щодо того, як саме буде здійснюватися заборона, додає Lloyd's List.

"Іспанія запровадила заборону з травня 2024 року на судна, які перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю з причалів своїх портів.Уряд Санчеса ухвалив рішення припинити продаж зброї Ізраїлю незабаром після 7 жовтня 2023 року", - нагадує видання.

Новий пакет продовжує ембарго на зброю до Ізраїлю на постійній основі. Під час своєї промови Санчес сказав, що сподівається, що ці заходи допоможуть "додати тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб зменшити деякі страждання, які відчуває палестинське населення".

"У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідон Саар звинуватив іспанський уряд у використанні "ворожої та антиізраїльської лінії", - говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес