Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 14:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам з паливом для Ізраїлю
13:51 09.09.2025 |
Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам, які транспортують паливо для ізраїльської армії.
Про це повідомляє Lloyd's List.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет заходів проти Ізраїлю під час публічної промови у прямому ефірі, говориться у повідомленні.
"Він не уточнив, як будуть ідентифікуватися судна, але, за даними Lloyd's List, заходити до іспанських портів не зможуть судна, що перевозять паливо, яке прямує до Ізраїлю, включаючи судна під іншими прапорами", - пише видання.
"Іспанські ЗМІ повідомили, що нова заборона набула чинності цього тижня. Заборона також поширюється на літаки, які перевозять зброю до Ізраїлю, яким також не дозволено використовувати іспанський повітряний простір", - говориться у повідомленні.
Та портові адміністрації ще не отримали підтвердження та вказівки щодо того, як саме буде здійснюватися заборона, додає Lloyd's List.
"Іспанія запровадила заборону з травня 2024 року на судна, які перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю з причалів своїх портів.Уряд Санчеса ухвалив рішення припинити продаж зброї Ізраїлю незабаром після 7 жовтня 2023 року", - нагадує видання.
Новий пакет продовжує ембарго на зброю до Ізраїлю на постійній основі. Під час своєї промови Санчес сказав, що сподівається, що ці заходи допоможуть "додати тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб зменшити деякі страждання, які відчуває палестинське населення".
"У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідон Саар звинуватив іспанський уряд у використанні "ворожої та антиізраїльської лінії", - говориться у публікації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
|Rheinmetall постачатиме Україні системи захисту від дронів
|У США оголосили тендер на випуск 65 машин MSFV для України
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам з паливом для Ізраїлю
|ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня - Каллас
|Чому Китай, Росія і КНДР не стануть справжніми союзниками - WSJ
|Венесуела переходить на криптовалюту через брак доларів
|Майже 60% російських компаній приготувалися до падіння економіки
Бізнес
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку