Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам з паливом для Ізраїлю

Іспанія заборонить заходити до її портів танкерам, які транспортують паливо для ізраїльської армії.

Про це повідомляє Lloyd's List.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет заходів проти Ізраїлю під час публічної промови у прямому ефірі, говориться у повідомленні.

"Він не уточнив, як будуть ідентифікуватися судна, але, за даними Lloyd's List, заходити до іспанських портів не зможуть судна, що перевозять паливо, яке прямує до Ізраїлю, включаючи судна під іншими прапорами", - пише видання.

"Іспанські ЗМІ повідомили, що нова заборона набула чинності цього тижня. Заборона також поширюється на літаки, які перевозять зброю до Ізраїлю, яким також не дозволено використовувати іспанський повітряний простір", - говориться у повідомленні.

Та портові адміністрації ще не отримали підтвердження та вказівки щодо того, як саме буде здійснюватися заборона, додає Lloyd's List.

"Іспанія запровадила заборону з травня 2024 року на судна, які перевозять зброю та боєприпаси до Ізраїлю з причалів своїх портів.Уряд Санчеса ухвалив рішення припинити продаж зброї Ізраїлю незабаром після 7 жовтня 2023 року", - нагадує видання.

Новий пакет продовжує ембарго на зброю до Ізраїлю на постійній основі. Під час своєї промови Санчес сказав, що сподівається, що ці заходи допоможуть "додати тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб зменшити деякі страждання, які відчуває палестинське населення".

"У відповідь міністр закордонних справ Ізраїлю Гідон Саар звинуватив іспанський уряд у використанні "ворожої та антиізраїльської лінії", - говориться у публікації.