Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран готується до нової конфронтації з Ізраїлем - командувач армії

 

Іран готується до чергового раунду конфронтації з Ізраїлем та переконує, що його ядерну програму неможливо ліквідувати силовими методами, оскільки вона базується на внутрішніх ресурсах.

Про це заявив головнокомандувач армії Ірану генерал-майор Амір Хатамі під час інспекційної поїздки по підрозділам іранської армії в Ісфахані, Тебризі та Хамадані, повідомляє Укрінформ з посиланням на Middle East Monitor.

"Іран готується до чергового раунду конфронтації з Ізраїлем", - заявив Амір Хатамі.

Він також наголосив на тому, що напад Ізраїлю не призвів до знищення ядерної програми Ірану.

"Ядерна програма ґрунтується на внутрішніх можливостях, які неможливо знищити силою", - зазначив військовий.

За його оцінкою, Ізраїль зазнав невдачі в Ірані, незважаючи на максимальну підтримку Заходу у військовій та технологічній сферах, включно з допомогою НАТО.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес