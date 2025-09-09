Іран готується до нової конфронтації з Ізраїлем - командувач армії

Іран готується до чергового раунду конфронтації з Ізраїлем та переконує, що його ядерну програму неможливо ліквідувати силовими методами, оскільки вона базується на внутрішніх ресурсах.

Про це заявив головнокомандувач армії Ірану генерал-майор Амір Хатамі під час інспекційної поїздки по підрозділам іранської армії в Ісфахані, Тебризі та Хамадані, повідомляє Укрінформ з посиланням на Middle East Monitor.

"Іран готується до чергового раунду конфронтації з Ізраїлем", - заявив Амір Хатамі.

Він також наголосив на тому, що напад Ізраїлю не призвів до знищення ядерної програми Ірану.

"Ядерна програма ґрунтується на внутрішніх можливостях, які неможливо знищити силою", - зазначив військовий.

За його оцінкою, Ізраїль зазнав невдачі в Ірані, незважаючи на максимальну підтримку Заходу у військовій та технологічній сферах, включно з допомогою НАТО.