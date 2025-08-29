Фінансові новини
- |
- 29.08.25
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідати виставку озброєнь у Лондоні - Politico
13:22 29.08.2025 |
Британський уряд заборонив ізраїльським чиновникам брати участь у великій виставці озброєнь DSEI в Лондоні на тлі критики кампанії в секторі Гази.
Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.
Як зазначається, раніше Міністерство оборони Ізраїлю було широко представлене на DSEI, яка проходить у Лондоні раз на два роки. Однак представник уряду Британії повідомив Politico, що цього року ізраїльські урядовці не будуть запрошені до участі у виставці.
«Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в секторі Гази є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена до участі в DSEI UK 2025», - заявив речник уряду Британії.
Він також наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення, щоб негайно припинити війну, досягти негайного перемир'я, повернути заручників і збільшити гуманітарну допомогу населенню сектора Гази.
Водночас зазначається, що ізраїльські збройові компанії зможуть узяти участь у DSEI, як і раніше. Але їхня присутність, як очікується, викличе масштабні протести.
DSEI організовується компанією Clarion Defence and Security Limited та отримує значну підтримку від уряду та Збройних сил Великої Британії. Зазвичай у виставці беруть участь національні делегації та приватні фірми, причому кожна країна має власний павільйон.
Як пише видання, цей крок британського уряду є наслідком плутанини, що виникла на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським компаніям було наказано прибрати деякі види зброї з виставки, однак вони відмовилися це зробити.
За словами джерел, ізраїльський уряд був поінформований про рішення. Заборона може бути скасована, якщо він продемонструє прихильність до дотримання міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.
Цьогоріч DSEI проходитиме 9-12 вересня у британській столиці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: у Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони в Україні
|Держдеп США схвалив продаж ракет і супутнього обладнання для України на $825 млн
|У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
|ГУР: українські військові уразили в Азовському морі носія «Калібрів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Другий російський регіон повідомив про повну відсутність бензину
|Естонія думає над відновленням боліт з міркувань оборони
|19 країн Євросоюзу подали заявки на всі 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE
|Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року
|Бельгія обіцяє подумати над можливим розміщенням військ в Україні
|Рейтинг схвалення Трампа досяг рекордно низького рівня
Бізнес
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
|AMD RDNA4: модульна архітектура, яка змінить наше уявлення про GPU
|NVIDIA представила Jetson AGX Thor – нове покоління «мозку для роботів»
|NVIDIA представила новий ШІ-чип B30 і просить дозволу в США на його експорт в Китай