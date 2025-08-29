Британія заборонила ізраїльським чиновникам відвідати виставку озброєнь у Лондоні - Politico

Британський уряд заборонив ізраїльським чиновникам брати участь у великій виставці озброєнь DSEI в Лондоні на тлі критики кампанії в секторі Гази.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Як зазначається, раніше Міністерство оборони Ізраїлю було широко представлене на DSEI, яка проходить у Лондоні раз на два роки. Однак представник уряду Британії повідомив Politico, що цього року ізраїльські урядовці не будуть запрошені до участі у виставці.

«Рішення ізраїльського уряду про подальшу ескалацію військової операції в секторі Гази є неправильним. Як наслідок, ми можемо підтвердити, що жодна делегація ізраїльського уряду не буде запрошена до участі в DSEI UK 2025», - заявив речник уряду Британії.

Він також наголосив на необхідності знайти дипломатичне рішення, щоб негайно припинити війну, досягти негайного перемир'я, повернути заручників і збільшити гуманітарну допомогу населенню сектора Гази.

Водночас зазначається, що ізраїльські збройові компанії зможуть узяти участь у DSEI, як і раніше. Але їхня присутність, як очікується, викличе масштабні протести.

DSEI організовується компанією Clarion Defence and Security Limited та отримує значну підтримку від уряду та Збройних сил Великої Британії. Зазвичай у виставці беруть участь національні делегації та приватні фірми, причому кожна країна має власний павільйон.

Як пише видання, цей крок британського уряду є наслідком плутанини, що виникла на Паризькому авіасалоні в червні, коли ізраїльським компаніям було наказано прибрати деякі види зброї з виставки, однак вони відмовилися це зробити.

За словами джерел, ізраїльський уряд був поінформований про рішення. Заборона може бути скасована, якщо він продемонструє прихильність до дотримання міжнародного гуманітарного права на окупованих палестинських територіях.

Цьогоріч DSEI проходитиме 9-12 вересня у британській столиці.