Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Reuters: порти Туреччини вимагають листи-заяви про непов'язаність суден з Ізраїлем
12:49 22.08.2025 |
Туреччина почала неофіційно вимагати від суднових агентів листи-заяви про те, що їхні судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.
Про це агентству Reuters повідомили двоє співрозмовників у сфері судноплавства, передає "Європейська правда".
Співрозмовники агентства стверджують, що турецькі порти почали неофіційно вимагати від суднових агентів листи-заяви про те, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.
За їхніми словами, адміністрація порту усно доручила портовим агентам надати письмові гарантії, додавши, що офіційного циркуляра з цього питання не було. Ця інструкція поширюється на всі порти Туреччини.
У гарантійному листі має бути зазначено, що власники, менеджери та оператори суден не мають жодних зв'язків з Ізраїлем і що на борту судна немає певних видів вантажів, зокрема вибухових речовин, радіоактивних матеріалів або військового обладнання, які прямують до Ізраїлю, зазначив один зі співрозмовників.
Нещодавно у найбільшому порту Греції поліція захищала територію навколо ізраїльського круїзного лайнера, щоб не допустити до судна кілька сотень протестувальників, яких підтримують профспілки.
Як відомо, на тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.
Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Ростовській області вже більш ніж добу палає атакований НПЗ
|Нові сирійські банкноти надрукує російська державна компанія «Гознак»
|Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Reuters: порти Туреччини вимагають листи-заяви про непов'язаність суден з Ізраїлем
|Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT