21.08.25
11:57
- RSS
Армія Ізраїлю почала наступ на місто Газа
09:45 21.08.2025 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наступ на місто Газа і вже встановила контроль над його околицями. Про це ввечері в середу, 20 серпня, заявив на брифінгу представник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін.
Він зазначив, що атаки на терористичне угруповання ХАМАС у місті Газа, яке є його опорним пунктом, стануть ще інтенсивнішими. При цьому ізраїльські військові працюють над тим, щоб мирні жителі Сектора Гази могли евакуюватися із зони боїв, а також отримати гуманітарну та медичну допомогу, зазначив представник ЦАХАЛу.
Дефрін також підтвердив, що цього тижня ізраїльським резервістам буде розіслано близько 60 тисяч повісток на військову службу. До кінця місяця планується розіслати ще 20 тисяч таких повісток. Однак резервісти повинні будуть приступити до служби у вересні, а в наступі на місто Газа в найближчі дні братимуть участь переважно діючі ізраїльські військові.
Перспектива можливого перемир'я
Очікується, що 21 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ісраель Кац схвалять план з захоплення міста Газа.
Тим часом тривають переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом за посередництва Єгипту і Катару. 18 серпня ЗМІ повідомили, що палестинський терористичний рух прийняв пропозицію про перемир'я на основі плану спецпосланника президента США Стіва Віткоффа - він передбачає 60-денне перемир'я і звільнення 10 ізраїльських заручників (з, вірогідно, 20, що залишилися в живих).
Керівництво Ізраїлю поки не підтвердило офіційно, що погоджується на цю пропозицію. Напередодні схвалення Нетаньяху розпорядився "скоротити терміни взяття під контроль останніх оплотів терористів і розгрому ХАМАСу".
Міжнародний тиск на Ізраїль
9 серпня Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія засудили рішення ізраїльської влади про новий наступ ЦАХАЛу на місто Газа. У спільній заяві п'яти країн йшлося про те, що така операція "погіршить нинішню катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і створить додатковий ризик масового переміщення цивільного населення".
Берлін, Рим, Лондон, Канберра і Веллінгтон закликали міжнародну спільноту "вжити всіх заходів, щоб нарешті покласти край цьому жахливому конфлікту зараз, шляхом негайного і постійного припинення вогню, що дозволило б здійснити надання масштабної, негайної і безперешкодної гуманітарної допомоги, тоді як Сектору Гази загрожує найстрашніший сценарій - голод".
Що стосується заручників, утримуваних терористами ХАМАСу, підписанти вимагають їх негайного звільнення без попередніх умов, а також забезпечення гуманного поводження з ними.
