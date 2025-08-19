Авторизация

НПЗ «роснєфті» у сизрані зупинив перероблення нафти після атак БпЛА

НПЗ «роснєфті» у сизрані зупинив перероблення нафти після атак БпЛА

 

Сизранський НПЗ «роснєфті» в самарській області зупинив перероблення нафти після атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) 15 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Зі слів співрозмовників агентства, у результаті нальоту зазнала пошкоджень одна з двох установок первинної переробки нафти АВТ-6, на яку припадає 70% потужності заводу (17,1 тис. тонн на добу).

Ремонт триватиме щонайменше до кінця поточного місяця, сказали джерела Reuters. З їхніх слів, завод може спробувати запустити другу установку (АВТ-5) потужністю 7,1 тис. тонн на добу.

Сизранський НПЗ потужністю 8,5 млн тонн на рік став четвертим великим НПЗ, який зупинив виробництво через нальоти дронів.

2 серпня повністю припинив випуск палива новокуйбишевський НПЗ «роснєфті»; 11 серпня зупинив роботу саратовський НПЗ; 15 серпня стало відомо, що призупинив прийом нафти волгоградський НПЗ «лукойлу» - найбільший на півдні росії, який входить у топ-10 країни.

Крім того, з 2 серпня половину потужностей зупинив рязанський НПЗ - найбільший у «роснєфті», який забезпечує паливом зокрема московський регіон. Атак БпЛА зазнали також слов'янський та афіпський НПЗ.

Сумарна потужність повністю зупинених НПЗ, за підрахунками The Moscow Times, становить 38,3 млн тонн. Це 14% загального обсягу нафтоперероблення в росії минулого року (267 млн тонн, за підрахунками Reuters).
За матеріалами: EnKorr
 

