Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Невідомі дрони» атакували Сизрань: у районі НПЗ почалася пожежа

 

Уранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чутно близько 10 вибухів. Стверджується, що місто атакували невідомі дрони.

"Очевидці SHOT (розповіли, що - ред.) вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку. На даний момент наслідків на землі не помічено, офіційної інформації про атаку поки не було", - пише ще один канал.

Паралельно низка інших російських медіа стверджували про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Однак у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Як стверджується, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес