Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія вводить суворі штрафи за викидання сміття з автомобіля
12:33 14.08.2025 |
Італія впроваджує суворі покарання для всіх, хто викидає сміття з транспортних засобів - штрафи застосовуватимуться як до місцевих жителів, так і до гостей країни.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.
Згідно з постановою, яка набирає чинності в суботу, водії можуть бути оштрафовані на суму до 18 тисяч євро, якщо викинуть з вікна авто на вулицю або узбіччя пакет зі сміттям.
Штрафи застосовуватимуться незалежно від того, чи автомобіль стоїть на місці, чи рухається.
За дрібні предмети, такі як серветки, пластикові пляшки або недопалки, штраф може становити до 1188 євро.
Якщо водії викидають сміття в заповіднику або іншій охоронюваній зоні, вони також можуть втратити водійські права або бути засуджені до тюремного ув'язнення.
Крім того, правопорушників більше не потрібно буде ловити на гарячому, оскільки достатньо, щоб правопорушення було зафіксовано однією з численних камер спостереження, встановлених по всій Італії.
В Італії сміття часто просто викидають на вулиці, як у міських районах, так і на сільських дорогах та автомагістралях.
У деяких місцях, зокрема в популярних туристичних районах, вулиці нагадують сміттєзвалища.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Японський гігант Sony завершив вихід з Росії: місцевий підрозділ ліквідували
|Індійський НПЗ Nayara вдається до STS-операцій, щоб експортувати паливо
|Один із найбільших ІТ-холдингів у Росії опинився на межі банкрутства
|Італія вводить суворі штрафи за викидання сміття з автомобіля
|Росіяни почали активно забирати готівку з банків через постійні відключення інтернету
|США ввели візові обмеження для урядовців з низки країн через «оренду» кубинських лікарів
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію