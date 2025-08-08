Фінансові новини
США не мають наміру визнавати Палестинську державу – віцепрезидент
18:07 08.08.2025
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна не має наміру визнавати Палестинську державу.
Про це він сказав під час візиту до Британії, передає Sky News, пише "Європейська правда".
Віцепрезидент США заявив, що у цьому питанні Велика Британія прийме своє рішення, проте наголосив, що його країна "не має наміру визнавати Палестинську державу".
"Я не знаю, що означатиме справжнє визнання Палестинської держави, з огляду на відсутність там дієздатного уряду", - сказав він.
Венс зазначив, що дві цілі президента США Дональда Трампа - це "зробити так, щоб ХАМАС більше ніколи не міг атакувати невинних ізраїльських цивільних осіб", а також - вирішити гуманітарну кризу в секторі Гази.
На його думку, для досягнення першої мети необхідне "знищення" ХАМАС.
"Президент був дуже вражений жахливими кадрами гуманітарної кризи в Газі. Тому ми хочемо переконатися, що вирішимо цю проблему. Я думаю, що всі ми можемо працювати над вирішенням цієї проблеми", - зазначив Венс.
Також, за його словами, уряд США працює над тим, щоб надати більше допомоги сектору Гази.
"Ми постійно ведемо переговори та розмови, навіть протягом останніх 24 годин, про те, як надати більше допомоги сектору Гази, як вирішити цю гуманітарну проблему, а також як змусити ХАМАС відмовитися від погроз громадянам та цивільному населенню Ізраїлю", - сказав він.
Також Венс додав, що Британія і США можуть мати "розбіжності щодо того, як саме досягти цих спільних цілей".
