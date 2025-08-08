Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина призупиняє експорт зброї, яку можуть використати в секторі Гази
15:51 08.08.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд його країни не дозволить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази.
Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".
Мерц заявив, що Німеччина припиняє весь експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем в секторі Гази.
За його словами, дії Ізраїлю ускладнюють досягнення початкових цілей операції.
"За цих обставин німецький уряд не схвалить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази, до подальшого повідомлення", - заявив він.
Також Мерц повторив попередню позицію німецького уряду щодо права Ізраїлю захищатися від ХАМАС.
"Звільнення заручників і рішучі переговори про припинення вогню є нашим пріоритетом. Роззброєння ХАМАС є необхідним", - наголосив він.
Однак він зазначив, що оголошені "ще більш жорсткі військові дії ізраїльської армії" роблять все більш незрозумілим, як цього можна досягти.
"Німецький уряд залишається глибоко стурбованим тривалими стражданнями цивільного населення в секторі Гази. З огляду на заплановану наступальну операцію, ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність, ніж раніше, за забезпечення населення всім необхідним", - додав канцлер Німеччини.
Наприкінці липня писали, що на Мерца зростає тиск з боку членів коаліції, які вважають, що Берліну слід зайняти жорсткішу позицію щодо Ізраїлю через ситуацію у секторі Гази.
Німеччина не приєдналась до спільної заяви майже 30 країн Заходу, серед яких Британія і Франція, із закликом до Ізраїлю якнайшвидше припинити бойові дії.
Зазначимо, 1 серпня Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю, ставши першою країною-членом Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|WSJ: Телефонні розмови лідерів США і рф тривають годинами через довгі монологи путіна, які Трамп уважно слухає
|Зустріч Трампа і Путіна може відбутися на початку наступного тижня у Римі - Fox News
|Індія ставить на паузу оборонні угоди зі США після мит Трампа
|Німеччина призупиняє експорт зброї, яку можуть використати в секторі Гази
|Найбільший нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинився на місяць після ударів дронів
|Китай назвав імпорт російської нафти «законним правом»
|У Молдові провели 78 обшуків і затримали двох соратників олігарха-втікача Шора
Бізнес
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів