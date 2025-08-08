Німеччина призупиняє експорт зброї, яку можуть використати в секторі Гази

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд його країни не дозволить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази.

Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що Німеччина припиняє весь експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем в секторі Гази.

За його словами, дії Ізраїлю ускладнюють досягнення початкових цілей операції.

"За цих обставин німецький уряд не схвалить експорт військового обладнання, яке може бути використане в секторі Гази, до подальшого повідомлення", - заявив він.

Також Мерц повторив попередню позицію німецького уряду щодо права Ізраїлю захищатися від ХАМАС.

"Звільнення заручників і рішучі переговори про припинення вогню є нашим пріоритетом. Роззброєння ХАМАС є необхідним", - наголосив він.

Однак він зазначив, що оголошені "ще більш жорсткі військові дії ізраїльської армії" роблять все більш незрозумілим, як цього можна досягти.

"Німецький уряд залишається глибоко стурбованим тривалими стражданнями цивільного населення в секторі Гази. З огляду на заплановану наступальну операцію, ізраїльський уряд несе ще більшу відповідальність, ніж раніше, за забезпечення населення всім необхідним", - додав канцлер Німеччини.

Наприкінці липня писали, що на Мерца зростає тиск з боку членів коаліції, які вважають, що Берліну слід зайняти жорсткішу позицію щодо Ізраїлю через ситуацію у секторі Гази.

Німеччина не приєдналась до спільної заяви майже 30 країн Заходу, серед яких Британія і Франція, із закликом до Ізраїлю якнайшвидше припинити бойові дії.

Зазначимо, 1 серпня Словенія заборонила імпорт, експорт та транзит зброї до Ізраїлю та з Ізраїлю, ставши першою країною-членом Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.