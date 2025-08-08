Найбільший експортний контракт в історії Ізраїлю: Єгипет купить газ на $35 млрд

Ізраїльські компанії, що експлуатують газове родовище "Левіафан", підписали найбільшу в історії країни експортну угоду на суму $35 млрд для постачання газу до Єгипту. Про це повідомила NewMed Energy, що є одним із партнерів проєкту.

Левіафан постачатиме до Єгипту 130 млрд кубометрів газу, починаючи з 20 млрд у першій половині 2026 року і збільшуючи обсяг до 110 млрд після розширення проєкту та будівництва нового трубопроводу з Ізраїлю до Єгипту через Ніцану в Ізраїлі.

Газ постачатиметься покупцеві, компанії Blue Ocean Energy, до 2040 року або доки не будуть реалізований весь законтрактований обсяг.

"Це стратегічно найважливіша експортна угода, яка коли-небудь укладена в Східному Середземномор'ї, і вона зміцнює позиції Єгипту як найважливішого транспортного вузла в регіоні", - заявив генеральний директор NewMed Йоссі Абу.

Ресурсна база родовища Левіафан, розташованого в ізраїльській акваторії Середземного моря, оцінюється в 600 млрд кубометрів.

Постачання газу з цього родовища до Єгипту розпочалося практично відразу після старту видобутку у 2020 році. Попередній контракт, укладений у 2019 році, передбачав постачання 60 млрд кубометрів. Очікується, що експортні потужності родовища будуть повністю залучені до початку 2030-х років.

За даними NewMed, з моменту запуску проєкту Левіафан уже експортував до Єгипту 23,5 млрд кубометрів природного газу.

Єгипет потребує більшої кількості газу, оскільки дедалі більший попит та зниження видобутку на власних родовищах створюють дефіцит, зазначає Bloomberg. Ця найгустонаселеніша арабська країна уклала великі угоди на постачання зрідженого природного газу, що торік перетворило її з експортера на нетто-імпортера.

Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні експорт з Левіафана було припинено з міркувань безпеки.