Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший експортний контракт в історії Ізраїлю: Єгипет купить газ на $35 млрд
23:54 07.08.2025 |
Ізраїльські компанії, що експлуатують газове родовище "Левіафан", підписали найбільшу в історії країни експортну угоду на суму $35 млрд для постачання газу до Єгипту. Про це повідомила NewMed Energy, що є одним із партнерів проєкту.
Левіафан постачатиме до Єгипту 130 млрд кубометрів газу, починаючи з 20 млрд у першій половині 2026 року і збільшуючи обсяг до 110 млрд після розширення проєкту та будівництва нового трубопроводу з Ізраїлю до Єгипту через Ніцану в Ізраїлі.
Газ постачатиметься покупцеві, компанії Blue Ocean Energy, до 2040 року або доки не будуть реалізований весь законтрактований обсяг.
"Це стратегічно найважливіша експортна угода, яка коли-небудь укладена в Східному Середземномор'ї, і вона зміцнює позиції Єгипту як найважливішого транспортного вузла в регіоні", - заявив генеральний директор NewMed Йоссі Абу.
Ресурсна база родовища Левіафан, розташованого в ізраїльській акваторії Середземного моря, оцінюється в 600 млрд кубометрів.
Постачання газу з цього родовища до Єгипту розпочалося практично відразу після старту видобутку у 2020 році. Попередній контракт, укладений у 2019 році, передбачав постачання 60 млрд кубометрів. Очікується, що експортні потужності родовища будуть повністю залучені до початку 2030-х років.
За даними NewMed, з моменту запуску проєкту Левіафан уже експортував до Єгипту 23,5 млрд кубометрів природного газу.
Єгипет потребує більшої кількості газу, оскільки дедалі більший попит та зниження видобутку на власних родовищах створюють дефіцит, зазначає Bloomberg. Ця найгустонаселеніша арабська країна уклала великі угоди на постачання зрідженого природного газу, що торік перетворило її з експортера на нетто-імпортера.
Під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні експорт з Левіафана було припинено з міркувань безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Найбільший експортний контракт в історії Ізраїлю: Єгипет купить газ на $35 млрд
|Зеленський наголосив на необхідності ролі Європи в "мирних переговорах" з Росії
|У Трампа можуть перенести ще на 90 днів підвищення тарифів для Китаю
|США ввели нові санкції проти Ірану через його спроби вийти з-під ембарго
|Трамп зустрінеться з путіним, тільки якщо той погодиться на зустріч із Зеленським — Білий дім
|Bloomberg: в Індії державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти після рішення Трампа про мита
Бізнес
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи