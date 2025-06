Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»

Знову трохи техно-комедії прямо з офісу Трампа. Смартфон T1 Phone, гордо анонсований як «Made in the America», раптово... перестав ним бути. Тепер там красується напис «American-Proud Design» (Дизайн, яким пишаються американці).

Замість гордого «Made in the USA» тепер з'явились значно розмиті фрази на кшталт «Designed with American values in mind» («Створений з урахуванням американських цінностей») або «American hands behind every device» («За кожним пристроєм стоять американські руки»). Красиво звучить, але абсолютно нічого не означає. Це може бути хоч один менеджер у Техасі, який затверджував кольори коробки. Цілком очевидно, що смартфон, зроблений в США, не може коштувати обіцяні 500 доларів, бо витрати в країні набагато вищі за ті, що має виробництво в Китаї. Тому цей вислів був таким же цілком популістським, як і всі передвиборчі обіцянки Трампа. В кращому випадку йдеться про ODM-виробництво смартфону на замовлення Trump Mobile.

Старий та оновлений опис смартфона. Ілюстрація: Mashable

Але це ще не все. Пам'ятаєте AMOLED-дисплей на 6.78 дюйма? Забудьте. На сайті тепер значиться 6.25 дюйма. Оперативка? Була 12 ГБ, тепер про неї взагалі мовчать - ні слова. Мабуть, вона теж «зроблена руками американців», але поки десь у дорозі.

Терміни поставок теж стали... більш гнучкими. Якщо раніше обіцяли відвантаження у вересні, то тепер скромно пишуть - «пізніше цього року». Тобто... ну, коли-небудь.

І так, щоб ви не сумували, - знаменитий криво відфотошоплений рендер смартфона досі на місці. Це єдине, що залишається незмінним у цьому проєкті.

Власне, компанія Trump Mobile поки що не дала жодних коментарів. Можливо, їх теж перероблюють у стилі «American-proud».

Коротко:

* Більше немає жодної згадки про «Made in America»

* Замість цього - абстрактні фрази про американські цінності

* Зменшили екран з 6.78 до 6.25 дюйма

* Оперативну пам'ять в 12 ГБ просто видалили з характеристик

* Поставки - «пізніше цього року» замість вересня