Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик

Компанія The Trump Organization, якою керують Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, сини 47 президента США Дональда Трампа, представила Android-смартфон T1 Phone, про який гордо кажуть, що він "зроблений у США". Однак така заява викликала чимало сумнівів та не безпідставно.

Аналітик компанії Creative Strategies Макс Вайнбах у X припустив, що насправді новий смартфон Трампа виготовлено у Китаї. Ба більше, він стверджує, що T1 Phone це копія іншого смартфона - T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, який виробляє Wingtech у Китаї.

Вайнбах також відзначає, що позначка "зроблено у США" це мрія компанії, яку, на думку Еріка Трампа, можна реалізувати пізніше, але поки що смартфон просто просувають завдяки патріотичній брехні.

Що цікаво, ще під час анонсу користувачі почали відмічати дещо байдужий підхід до цього смартфона. Зокрема на єдиному рендері пристрою відсутній спалах, а в описі смартфона на офіційному сайті під час анонсу була помилка в характеристиках "5000mAh long life camera".

У коментарях під постом Вайнбаха користувачі побачили схожість T1 Phone й з кількома іншими китайськими пристроями, зокрема з Ulefone Note 18 Ultra. У будь-якому випадку, як T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, так і Ulefnoe Note 18 Ultra коштують в рази менше, ніж новинка Trump Organization - $169 та $139 проти $499.

Ще одним натяком на те, що смартфон все ж не вироблений у США, є згадка на офіційному сайті про те, що "Trump Mobile, її продукти та послуги не розроблені, не виготовлені, не розповсюджуються та не продаються організацією TrumpSM або будь-якими з її відповідних афілійованих осіб чи керівників". Однак що ж насправді ховається за новим смартфоном Трампа можна буде дізнатися лише коли чи якщо він вийде на ринок.

На додачу до цього, The Wall Street Journal повідомляє, що налагодити виробництво смартфонів в Америці є неможливим у термін до релізу нового пристрою. Водночас видання пише, що їх таки планують робити у США, зокрема в Алабамі, Флориді та Каліфорнії.