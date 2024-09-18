Спецпредставник ЄС про санкції: РФ стало «складно і дорого»

Санкції проти Росії не є чарівною "срібною кулею", яка здатна повністю зупинити війну проти України. Однак завдяки санкціям російському режиму стає дедалі складніше і дорожче фінансувати військову машину та отримувати необхідні західні компоненти для виробництва сучасної зброї. Про це заявив спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван під час зустрічі у середу, 18 вересня, у Центрі європейської політики у Брюсселі.

"Складніше, повільніше і дорожче"

Санкції щодо Москви є "лише одним з елементів відповіді ЄС на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну" поруч з військовою, макроекономічною та політичною підтримкою Києва, зазначив О'Салліван. Мета санкційного інструменту полягає в тому, щоб якомога більше ускладнити Росії отримання технологій, необхідних для виробництва сучасної зброї, скоротити прибутки, які дають можливість російському уряду фінансувати цю війну, і дестабілізувати російську економіку.

За словами спецпредставника, завдяки санкціям ЄС росіянам стало "складніше, повільніше і дорожче" отримувати компоненти для зброї, яку вони використовують у війні проти українців. "Складніше, бо зараз, коли ми закриваємо можливі канали обходу санкцій, росіянам доводиться шукати інші шляхи. Повільніше, бо щоразу ми робимо довшим і непередбачуванішим ланцюг їх поставок, і вони змушені робити два чи три кола, щоб обійти перешкоди. І, звичайно, це обходиться їм дорожче. Є дослідження, які свідчать, що тепер Росія платить на 100 відсотків більше, ніж досі, за потрібні їм компоненти", - розповів О'Салліван.

Він також переконаний, що санкції шкодять економіці РФ, оскільки, за його словами, "понад 30 відсотків російських державних витрат ідуть на фінансування війни" проти України. Це свідчить про те, що російська економіка трансформувалася у воєнну, "що неминуче вплине на економічне майбутнє Росії". Проте при цьому спецпредставник ЄС визнав, що РФ може продовжувати "перебувати у такій нездоровій ситуації ще певний час".

Китай - головний постачальник чутливої продукції для Росії

Відповідаючи на зауваження, що попри санкції у російській зброї продовжують знаходити велику кількість деталей, вироблених західними компаніями, О'Салліван зауважив, що хоча санкційниий інструмент проти РФ був запроваджений великою коаліцією країн, включно з країнами Великої сімки, проте "значна кількість держав у світі не почувають себе зобов'язаними запроваджувати ці санкції". "Західні компоненти, які досі присутні у російських ракетах, були або вироблені ще до початку війни, або виготовлені дочірніми компаніями американських або європейських фірм, наприклад, у країнах Південно-Східної Азії", - пояснив європейський дипломат.

Є також група країн, через територію яких відбувається постачання збройних компонентів до Росії. Серед них О'Салліван назвав Казахстан, Узбекистан, Вірменію, Грузію, Сербію, Туреччину. Проте, за його словами, переговори з цими країнами дають результат, бо "ця продукція становить дуже невеликий відсоток від їхньої торгівлі", а керівництво цих країн не хоче бути причетним до "живлення російської військової машини".

Проте для Росії головним джерелом постачання чутливої продукції є Гонконг і Китай. Через ці країни до РФ надходить 80 відсотків продукції, необхідної для виробництво зброї. В Китай та Гонконг ця продукція надходить з країн Південно-Східної Азії, зокрема, В'єтнаму, Малайзії, Таїланду, де вони виробляються дочірніми компаніями. О'Салліван визнав, що переговори з цими країнами тривають "складніше".