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Потік нафти з Ірану до Китаю зростає — Bloomberg
13:38 19.02.2025 |
Потоки нафти з Ірану до Китаю відновилися цього місяця після того, як трейдери згладили логістичні вузькі місця, спричинені жорсткішими обмеженнями США. Це дозволило покупцям найбільшого імпортера перемістити відставання вантажів, пише Bloomberg.
За словами трейдерів, які беруть участь у ринку і попросили їх не називати, оскільки це делікатне питання, до стрибка призвело збільшення кількості перекачувань із судна на корабель, а також поява альтернативних приймальних терміналів.
За попередніми даними розвідувальної компанії Kpler Ltd, імпорт з Ірану в лютому зріс до 1,74 млн барелів на день. Це на 86% вище, ніж денний показник січня, і найбільше з жовтня.
Китай є найбільшим покупцем іранської сирої нафти, причому більшість вантажів надходять на менші незалежні нафтопереробні заводи, відомі як «чайники». Торгівля - ключове джерело доходу для Тегерана - стикнулася з тиском через санкції США, а нова адміністрація президента Трампа також посилила обмеження на початку цього місяця.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив минулого тижня, що США прагнуть скоротити експорт нафти з Ірану до рівня менш ніж на 10% поточного рівня. Китайці, як, можливо, й індійці, купували санкційну нафту, «і це неприйнятно», - сказав Бессент Fox Business.
Перевірка посилилася з кінця 2024 року, в останні місяці правління адміністрації Байдена. Десятки танкерів, трейдерів і вантажовідправників потрапили до чорного списку та під санкції, що спонукає до додаткової обережності покупців і логістичних операторів. Тим не менш, ланцюг постачання відреагував майже так само швидко, використовуючи непідсанкційні танкери та нові підставні компанії, кажуть трейдери.
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