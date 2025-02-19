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АНАЛІТИКА

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас розповіла про особливості переговорів з командою Трампа

 

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас розповіла про особливості переговорів із командою американського президента Дональда Трампа.

Про це з посиланням на її інтерв'ю Euractiv пише "Європейська правда".

Головну дипломатку ЄС запитали, які запевнення ЄС отримав від американської сторони, що мирні переговори не будуть включати в себе більш широку реструктуризацію європейської архітектури безпеки. У відповідь Каллас сказала, що європосадовці отримують від американської сторони вкрай різні повідомлення.

"Ми зустрічалися з багатьма американцями, і, загалом, на різних зустрічах ми отримували різні меседжі, навіть від одних і тих же людей. Як це все розуміти - це, звичайно, питання. Те, що вони кажуть нам на зустрічах, це те, що вони ні на що подібне не погодяться", - розповіла вона.

Каллас зазначила, що оскільки співрозмовників з американського боку багато - ЄС потрібно пристосовуватися до нових способів роботи з новою адміністрацією, щоб розуміти всі меседжі.

"Американці запевняли нас на кожній зустрічі, що вони віддані Європі і хочуть працювати разом. Вони віддані НАТО і розуміють занепокоєння Європи щодо безпеки", - запевнила вона.

Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.

А 19 лютого Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.
Ключові теги: ЄС, США
 

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