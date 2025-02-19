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Каллас попередила про «російську пастку» в дискусії щодо миротворців в Україні
13:23 19.02.2025 |
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас попередила, що дискусія в Європі щодо можливого розгортання миротворчих сил в Україні ризикує потрапити в "російську пастку".
Про це вона сказала в інтерв'ю Euractiv, пише "Європейська правда".
Всього за день після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі Каллас попередила, що спроби знайти коаліцію для миротворчої місії є передчасними, оскільки росіяни "не хочуть миру".
"Знову ж таки, якщо ми говоримо про миротворців, то ми потрапляємо в російську пастку, тому що вони не хочуть миру; миру немає. Якщо ви почитаєте коментарі росіян, то вони цілком задоволені, вони вже все виграли", - сказала Каллас.
На уточнювальне запитання щодо того, під яким мандатом могли б працювати такі сили, топдипломатка ЄС сказала, що якщо дискусія до цього дійде - це обговорять, та зараз це не той етап.
До цих дискусій, за її словами, Європа повинна зосередитися на тому, щоб поставити Україну в таке становище, коли вона буде "здатна сказати "ні" поганій угоді", і що "чим сильнішою вона буде на полі бою - тим сильнішою вона буде за столом переговорів".
Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.
Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.
Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
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