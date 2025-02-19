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АНАЛІТИКА

Україна отримала від США зброю на $67 млрд та $31,5 млрд бюджетної допомоги – Зеленський

 

Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ, з яких $200 було іноземною військовою допомогою, при цьому США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення, повідомив президент США Володимир Зеленський.

"Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів - це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів - це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Ми говоримо про зброю, це пакет зброї - 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати Америки дали нам на сьогодні біля 60 мільярдів, і ми отримали ще плюс 31,5 мільярда. 67 мільярда зброї і 31,5 мільярда - це пряма фінансова допомога в бюджет", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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