Україна отримала від США зброю на $67 млрд та $31,5 млрд бюджетної допомоги – Зеленський

Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ, з яких $200 було іноземною військовою допомогою, при цьому США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення, повідомив президент США Володимир Зеленський.

"Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів - це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів - це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Ми говоримо про зброю, це пакет зброї - 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати Америки дали нам на сьогодні біля 60 мільярдів, і ми отримали ще плюс 31,5 мільярда. 67 мільярда зброї і 31,5 мільярда - це пряма фінансова допомога в бюджет", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.