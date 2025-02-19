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АНАЛІТИКА

Джерело: ЄС поки не скликає екстрений саміт через Україну, але обговорює гарантії безпеки

 

Наразі у ЄС немає плану щодо проведення позачергового засідання Європейської ради, присвяченого питанням мирних перемовин та надання Україні гарантій безпеки, але проведення такого заходу у майбутньому не виключається, після завершення консультацій з державами-членами.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесами високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Європосадовець наголосив, що позачерговий саміт Євроради наразі не готується, хоча можливість його скликання не виключена, адже очільник Ради проводить відповідні консультації з державами ЄС.

"Наразі немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. Але організація такого заходу не виключається, і його метою мають бути досягнення конкретних результатів", - повідомив "Європейській правді" посадовець.

Він додав, що президент Євроради Антоніу Кошта "розпочав процес консультацій з лідерами країн-членів ЄС, на яких розглядаються дві теми: підтримка України з боку ЄС та гарантії безпеки для України".

"Рішення про наступні кроки буде прийнято на основі цих консультацій", - заявив посадовець ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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