Прем'єрка Латвії поділилась своїм баченням розміщення військ в Україні

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня розповіла, що донедавна розміщення іноземних військ в Україні розглядалось як спільна місія НАТО, але потрібно бути готовими до альтернативної європейської пропозиції.

Заяву латвійської прем'єрки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня зазначила, що необхідно обговорити, чи потрібно створювати "якусь коаліцію держав", які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.

"Нам потрібно поговорити про те, чи робиться це і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО", - сказала вона.

Очільниця уряду Латвії вважає, що вже зараз необхідно готувати сценарії альтернативної європейської пропозиції.

За її словами, Балтійський і Скандинавський регіони тісно координують свої дії і готові до цього.

"Сьогодні ми будемо говорити про нашу пропозицію для спільних переговорів", - сказала Сіліня.

Вона також зауважила, що якщо це буде місія лише в рамках ЄС, то всі повинні домовитися зокрема про те, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію.

"У нас є готові сценарії, але ми повинні домовитися про ці великі рамки", - сказала вона.

Сіліня наголосила, що наразі ситуація така, коли потрібно бути доволі практичними щодо кроків, на які очікує Україна, включно з якнайшвидшим вступом України до ЄС, що, на її думку, є мінімумом, який може зробити Європа.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.

Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.